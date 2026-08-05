Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ın menajeri, bugün çarşamba günü yeni bir mesajla Brezilyalı oyuncunun geleceğine dair tartışmaları alevlendirdi.

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ı temsil eden "Roc Nation" ajansının başkanı Michael Yormark, dün salı günü Londra Heathrow Havalimanı'na iner inmez sosyal medya üzerinden paylaştığı bir mesajla Brezilyalı oyuncunun geleceğine dair bir spekülasyon dalgası başlatmıştı. Mesajında "Londra, işte geliyorum. Hadi bakalım!" ifadelerini kullanmıştı ve bu, Arsenal'in Real Madrid oyuncusunu kadrosuna katmakla ilgilendiğine dair giderek artan söylentilerin sürdüğü bir dönemde geldi.

"AS" gazetesi bugün çarşamba günü, Michael Yormark'ın durmadan seyahat ettiğini ve gittiği yerlerin, perde arkasında neler olabileceğine dair çok şey ortaya koyduğunu yazdı.

Vinicius'un menajeri bugün sosyal medya hesabında bir fotoğraf paylaşarak şu yorumu yaptı: "Madrid'de berrak bir gökyüzü, güzel bir gün."

Bu yeni mesaj, sözleşmesi gelecek sezonun ardından sona erecek olan Vinicius'un geleceğine dair büyük bir tartışma yarattı.

Gazete, menajerin Madrid'de bulunmasının Real Madrid'in transferleriyle ilgili tartışmaları artırdığına dikkat çekti; zira ajansı hem Vinicius'un hem de Leipzig oyuncusu Yan Diomande'nin işlerini yürütüyor, yani başka bir deyişle Real Madrid'in güncel en önemli haberlerinden tamamen haberdar. Leipzig oyuncusunun Real Madrid'e transferi tamamlanmak üzere ve yalnızca son rötuşlar kaldı. Brezilyalı oyuncunun sözleşme yenilemesi ise bir çıkmaza saplanmış durumda, uzun süredir askıda ve şu anda kritik anlardan geçiyor.

Michael Yormark bu sabah geldi ve Madrid'de ajansının üyelerinden ve yakın yardımcılarından biri olan Tata Suares eşliğinde göründü; her zaman olduğu gibi şimdiye kadar hiçbir şey açıklanmadı, bu da Real Madrid taraftarlarını bir bekleyiş halinde tutuyor.