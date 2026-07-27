İspanyol sanatçı Ana Mena, İspanya milli takımıyla 2026 Dünya Kupası şampiyonu olan Barcelona forveti Ferran Torres ile herhangi bir romantik ilişki yaşadığını kesin bir dille yalanladı. İkili, İspanya’nın Dünya Kupası zaferi kutlamalarında birlikte görüldükten sonra Mena, bu haberleri “saçmalık” ve “gülünç” olarak nitelendirdi.

Şarkıcı, Pazar günü Adolfo Suárez Madrid-Barajas Havalimanı'na vardığında sert bir tavır sergiledi. İlk andan itibaren son günlerde kendisi hakkında söylenen her şeye, özellikle de Barcelona forvetiyle olduğu iddia edilen ilişkiye sert tepki göstererek, orada bekleyen gazetecilere şöyle dedi: "Tanrı aşkına, bu saçmalık. Gerçekten çok gülünç."

7 numaralı forma tartışma yarattı

Mena ve Torres, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Cibeles kutlamalarında ve ardından İspanya'nın başkentindeki en ünlü gece kulüplerinden birinde düzenlenen özel bir partide birlikte görüldükten sonra medya haberlerinde birbirleriyle ilişkilendirildiler. Mena'nın, Torres'in İspanya milli takımında giydiği 7 numaralı formayı giyerek ortaya çıkması, söylentileri daha da alevlendirdi.

Cibeles kutlamasında neden o formayı giydiği sorulduğunda Mena, spekülasyonları sonlandırmak amacıyla açıkça şöyle cevap verdi: "Şey, bu bana verdikleri forma, bilmiyorum."

Özel bir şey yok

Oyuncu, milli takım kutlamaları sırasında Barcelona'nın forvet oyuncusuyla tanıştığını kabul etti, ancak bunun diğer oyuncularla olan karşılaşmalarından hiçbir farkı olmadığını vurguladı. "Orada çok fazla insan vardı ve birçoğuyla konuştum," diyen Mena, Torres ile karşılaşmasının geniş çaplı kutlamalar sırasında geçen geçici bir an olmaktan öte bir şey olmadığını açıkça belirtti.

Bir zamanlar aktör Óscar Casas'ın partneri olan Mena, tüm bu medya karmaşasından duyduğu rahatsızlığı gizlemedi. Hakkında söylenenlerin "gerçekten saçma" olduğunu tekrarlayan Mena, son birkaç gündür süren spekülasyonlara bir son verme kararlılığını gösterdi.

Unutmayalım ki Torres, İspanya’nın Dünya Kupası zafer kutlamalarının yıldızlarından biriydi. Arjantin’le oynanan final maçında uzatmaların ardından 1-0 galibiyetle sonuçlanan karşılaşmada tek golü atan Torres, İspanya’ya tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandırmıştı.