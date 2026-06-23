Arjantinli Sergio Agüero, vatandaşı Julián Álvarez’ın Atlético Madrid ile yaşadığı krize müdahil oldu ve “Örümcek” lakaplı oyuncunun Wanda Metropolitano’dan ayrılmasının herkes için en iyi çözüm olabileceğini vurguladı. Tango efsanesi, vatandaşı için ideal bir varış noktası olarak Barcelona’yı önermekten çekinmedi.

Sergio Agüero, Julian Álvarez’in bu yaz Atlético Madrid’den ayrılma isteğine tam desteğini ifade etti ve Barcelona’nın oyun tarzı sayesinde Arjantinli milli forvet için “harika bir katkı” olacağını belirtti.

Agüero’nun “Gigantes” kanalına yaptığı ve “Mundo Deportivo” tarafından aktarılan açıklamalar, 26 yaşındaki Álvarez’in Atlético’dan ayrılma isteğini itiraf ederek Barcelona’da pek çok kişinin beklediği sürprizi patlatmasının ardından geldi. Daha önce Atlético, Manchester City ve Barcelona formalarını giymiş olan Agüero ise, vatandaşının bu açık sözlülüğünde “bir sakınca olmadığını” söyledi.

2021 yılının sonunda Barcelona formasıyla futbolu bırakan Agüero, şunları ekledi: “Kulüp herhangi bir açıklama yapmayacak ve oyuncunun açık sözlü olmaktan başka seçeneği yok. Kendisi kulüp yetkilileriyle görüştüğünü ve transferin en iyi seçenek olduğu konusunda anlaştıklarını söyledi.”

Şöyle devam etti: “Ben kulübün yerinde olsaydım ve oyuncu şehirde, takım arkadaşlarıyla ya da teknik direktörle mutlu olmasaydı, yani kendini rahat hissetmiyorsa, en iyi çözüm bir çıkış yolu bulup onu satmaktı.”

Alvarez’in tutumunu dürüstçe ifade etmesini takdir ettiğini vurguladı: “Bir oyuncu, rahat hissetmiyorsa yıl boyunca kötü davranışlar sergilemez; kulüp ona yardım etmelidir; benim için işler böyle yürür.”

Agüero, Atlético’nun katı bir tutum sergilemesine karşı uyarıda bulundu: “Oyuncu mutlu olmadığında her kulüp istediği tutumu sergiler, ama sonunda kaybeden oyuncu olur.”

Alvarez için en uygun transfer noktası sorulduğunda Agüero şöyle açıkladı: “Birçok kulübe uygun olacaktır, ancak oyun stili sayesinde Barcelona için harika bir katkı olacaktır. O, öngörülemez ve harika bir oyuncu; her pozisyonda oynayabilir ve eksiksiz hücum yeteneklerine sahiptir.”

Agüero, Álvarez’ın hücumdaki çok yönlülüğünü överek şöyle konuştu: “Böyle oyunculara sahip olmak çok iyi. O bir forvet, kanat, açık forvet ve ofansif orta saha oyuncusu… Çok yönlü bir oyuncunuz var; diğerleri sakatlandığında ona güvenebilirsiniz.”