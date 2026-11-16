Madrid'de büyük bir sürpriz kapıda: Perez beklentilerin dışında bir transfer planlıyor

İngiliz gazeteci Nick Harris'in, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in beklenen bir transferle ilgili yeni bir yönelim içinde olduğunu açıklamasının ardından, Real Madrid'de beklenmedik bir hamlenin işaretleri belirmeye başladı. Söz konusu transfer, takımın gelecek sezon hesaplarını büyük ölçüde değiştirebilir ve transfer piyasasında büyük bir sürprizin kapısını aralayabilir.

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Harris, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, kısa süre önce Real Madrid Başkanı ile öğle yemeği yiyen bir kaynağın kendisine, Perez'in Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland'ın gelecek sezon kulübün formasını giyebileceğine giderek daha fazla inandığını doğruladığını belirtti. Harris, Norveçli santrforun Madrid yönetiminin hedef listesinin başında yer aldığını da vurguladı.

Gazeteci ayrıca, Manchester City'nin Premier Lig'in finansal kurallarını ihlal etmekle suçlandığı dava nedeniyle İngiliz kulübünün durumunun karmaşık bir hal alma ihtimaline karşı, bazı Manchester City oyuncularının menajerlerinin müvekkillerinin bonservissiz transfer seçeneklerini şimdiden incelemeye başladığını ekledi.

Real'in hücum hattında değişiklikler

Ancak Haaland'ın Santiago Bernabeu'ya gelişi teknik açıdan kolay bir adım olmayacak. Zira bu transfer, özellikle mevcut kadroda Kylian Mbappe ve Vinicius Junior'ın bulunması nedeniyle Madrid'in hücum hattının yeniden düzenlenmesini gerektirebilir.

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Spekülasyonlara göre Real Madrid'in Norveçli golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçmesi halinde, gerek onun ilk on birde yer açılması gerekse takımın yıldızlarının maaşlarından kaynaklanan mali yükün hafifletilmesi amacıyla ayrılık için öne çıkan isimlerden biri Vinicius olabilir.

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Real Madrid; Mbappe, Vinicius, Diomande, Rodrygo, Carlos Espi, Endrick ve Brahim Diaz ile hücumda zengin bir seçeneğe sahip. Bu durum, Haaland'ın takıma katılmasını yalnızca transferin tamamlanmasının ötesinde, bazı mevcut oyuncuların geleceğinin belirlenmesine de bağlı kılıyor.

Mbappe'nin tutumu

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Mbappe'nin, Zinedine Zidane tarafından Fransa Milli Takımı'nda sol kanatta görevlendirilmesinin ardından bu pozisyonda oynama fikrinden rahatsız olduğuna dair haberler, tabloyu daha da zorlaştırıyor. Bu durum, Fransız yıldızın Haaland'a yer açmak için Real Madrid'de bu pozisyona dönmeyi ne ölçüde kabul edeceği konusunda soru işaretleri doğuruyor.

Öte yandan basında çıkan haberler, babasının bu sezon kulübün Valdebebas'taki antrenman tesislerine yaptığı sık ziyaretleri gerekçe göstererek Norveçli golcünün Real Madrid'e transfer olmaya sıcak baktığını öne sürüyor.

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Transfer, Manchester City'nin durumundaki gelişmelere ve kulübün karşı karşıya kalabileceği olası yaptırımlara bağlı olmaya devam ediyor. Harris'in aktardığına göre Real Madrid, Haaland'ı hedef listesinin en başına koyarak davanın İngiliz takımının oyuncularının geleceğine etkilerini yakından takip ediyor.