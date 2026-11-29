Jose Mourinho'nun Alaves karşısında Vinicius Junior'ı ilk 11'de sahaya sürme kararı, Real Madrid'in yenilgiden kaçamamasının ardından yeni eleştirilere yol açtı. Karşılaşma, Brezilyalı yıldızın takımdaki rolü ve teknik direktörün tercihlerinin kadro dengesine etkisi üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi. Eleştiriler yalnızca skorla sınırlı kalmadı: Real Madrid'in eski futbolcusu Poli Rincon, Mourinho'nun maçı yönetirken özellikle oyuncu değişikliklerinde hata yaptığını düşünüyor.

Reklam

Real Madrid, Alaves'e 2-1 yenildi ve gözler bir kez daha, bazı kararları taraftarlar tarafından ıslıklanan Mourinho'ya çevrildi. Bu kararların en dikkat çekeni, dört maçlık cezasını tamamlayan Vinicius'u La Liga'da ilk kez ilk 11'de oynatmakta ısrar etmesi oldu.

Rincon, Portekizli teknik adamın maçı doğru okuyamadığını belirterek şöyle konuştu: "Akıllıca bir karar değildi. Onu ıslıkladılar, çünkü takımı dağıtıyor." Real Madrid'in eski oyuncusuna göre taraftarları kızdıran belirli bir hamle vardı: Mourinho'nun Brezilyalı kanat oyuncusuna ilk 11'de yer verme konusundaki ısrarı.

Rincon, "Vinicius bu takımda ilk 11 oyuncusu olamaz, Mourinho ise onu baştan oynatmakta ısrar ediyor. Arda Güler'i değil, Vinicius'u oyundan alması gerekiyordu. Önümüzdeki maçlarda bunu düzeltmezse yeni bir hayal kırıklığı yaşayabilir" dedi. Bu sözler, Brezilyalı oyuncunun sol kanatta maça başladığı karşılaşmalarda takımın üst üste puan kaybettiği bir dönemde geldi.

Ayrıca okuyun: Enrique, Torres'ten daha ikna edici bir çözüm buldu: PSG acil transfer dosyasını kapatacak mı?

Reklam Reklam

Vinicius'un ilk 11'de olduğu maçlarda üç yenilgi

Related Topics

Haberi veren Defensa Central'a göre Real Madrid, bu sezon Vinicius'un ilk 11'de yer aldığı Atletico Madrid, Real Betis ve Alaves maçlarında olmak üzere üç kez mağlup oldu. Bu durum, oyuncuya baştan forma verilmesinin ne kadar faydalı olduğu tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Rincon, bu sonucun tekrarlanmasının Mourinho'yu hesaplarını gözden geçirmeye zorlaması gerektiğini düşünüyor. Üstelik oyuncu, şu ana kadar ilk 11'deki yerini korumasını garantileyecek bir performans ortaya koyamadı.

Öte yandan takımın üst üste on galibiyetlik serisinde de Vinicius'un ilk 11'de oynadığı AEK Atina ve Roma maçları gibi zorlu galibiyetler vardı. Celta Vigo karşısında ise Brezilyalı oyuncu maça yedek kulübesinde başladı, ardından oyuna girerek 2-1'lik galibiyete katkı sağladı. Eleştirmenler, oyuncunun kadro üzerindeki etkisini tartışırken bu maçı örnek gösteriyor.

Reklam

Ayrıca okuyun: Barcelona'nın eski hedefi, PSG'nin ilgisi konusunda net konuşmuyor

Vinicius'un pozisyon değişikliği dikkat çekti

Reklam

Rincon, Mourinho'nun Alaves maçında Vinicius'u alışılmış sol kanat pozisyonu yerine sağ tarafta oynatma denemesine de değindi ve bu değişikliğin takımın oyununda olumlu bir yön ortaya koyduğunu söyledi. Brezilyalı oyuncu ilk 11'de çıktığı maçlarda genellikle solda oynuyor, Diomande ise taraf değiştirerek sağ kanatta görev alıyor.

Rincon, "Sağ tarafta kanat oyuncumuz yok, orada yalnızca Valverde var" dedi. Vinicius'un diğer tarafa geçmesinin Real Madrid'e her iki kanattan da oynama imkânı verdiğini, ceza sahasında rakipleri rahatsız edip tehlike yaratabilecek Espi'nin varlığıyla bunun daha da etkili olduğunu ekledi. Ancak Mourinho'nun bu değişikliği geç yapmasını eleştiren Rincon, bundan çok daha erken faydalanılabileceğini savundu.

Reklam

Mourinho'nun Vinicius'a formunu ve yerini geri kazanması için şans verme konusundaki ısrarına rağmen Rincon, sürekli olarak geriden gelme fikrine güvenmenin tehlikeli olduğu uyarısında bulundu: "Her zaman geriden gelmek zorunda kalamazsın." Vinicius'un bu sezon 2 golü ve 3 asisti bulunuyor. Bu rakamlar, ilk 11'deki yer mücadelesini şimdilik lehine çevirmesine yetmiyor.

Ayrıca okuyun: Vinicius krizi: Güler'in uyarısı Mourinho'yu büyük bir riskle karşı karşıya bırakıyor