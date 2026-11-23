İspanya Hakem Teknik Komitesi Başkanı Fran Soto, ülkedeki hakemliğin seviyesini savundu ve başta Real Madrid ile Barcelona olmak üzere büyük kulüplere farklı davranıldığı yönündeki suçlamaları reddetti. Soto ayrıca Negreira krizine ve hakem kararlarındaki tutarsızlıklara yönelik eleştirilere de değindi.

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Soto, pazartesi günü düzenlenen ilk İspanya Hakemlik Ödülleri töreninde basına yaptığı açıklamada ülkesindeki hakemliğin iyi durumda olduğunu söyledi. UEFA organizasyonlarındaki görev sayısı bakımından İspanyol hakemlerin Avrupa'da ilk üçte yer aldığını örnek gösteren Soto, bununla birlikte hâlâ geliştirilmesi gereken yönler bulunduğunu da kabul etti.

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Soto, törenin futbolun farklı paydaşlarını bir araya getirmeyi amaçladığını açıkladı. Profesyonel kulüplerin neredeyse tamamının katıldığını, teknik direktörlerin, gazetecilerin ve yorumcuların da davet edildiğini belirten Soto, bunun komitenin uygulamaya çalıştığı açıklık politikasının bir parçası olduğunu vurguladı.

Villarreal oyuncusu Comesaña'nın dün Barcelona'yla oynadıkları maçın ardından, hakemlerin Real Madrid ve Barcelona maçlarını yönetirken daha fazla baskı hissettiği yönündeki sözleri hatırlatıldığında Soto bu algıyı reddetti. Soto, hakemlerin her stadyumda ve her koşulda görev yapmaya hazır olduğunu, maçları yönetme biçimlerinin kulüplerin kimliğine göre değişmediğini vurguladı.

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Soto, büyük kulüplere farklı davranıldığını ima eden LaLiga Başkanı Javier Tebas'ın açıklamalarına da yanıt verdi. Tebas'ın görüşüne saygı duyduğunu ancak katılmadığını söyleyen Soto, hakemlerin tüm takımlara adil davrandığına inandığını belirtti. Barcelona ve Villarreal ile Getafe ve Atlético'yu ilgilendiren iki pozisyon da dahil olmak üzere benzer durumlarda verilen farklı kararlar konusunda ise Soto, kriterlerin birleştirilmesinin komitenin temel hedeflerinden biri olduğunu vurguladı, ancak her pozisyonun ayrıntılarının farklılık gösterebileceğini söyledi. Hakem hataları yapıldığını da kabul eden Soto, kararların taraftarlara açıklanma biçiminin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

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Hakem komitesi başkanı, José Mourinho'nun Negreira davasına ilişkin açıklamalarına da değindi. Teknik komitede başkan yardımcılığı görevini yürüten kişinin eylemlerinden en çok zarar görenlerin hakemler olduğunu vurgulayan Soto, sorumlulukların belirlenmesi konusunda İspanyol yargısına güvendiğini dile getirdi ve geçmişin esiri olarak kalmamak gerektiğinin altını çizdi.

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Soto, davanın İspanyol hakemliğinin itibarına büyük zarar verdiğini de ekledi. Ancak ona göre güveni yeniden kazanmak, oyunun tüm paydaşlarına karşı daha fazla şeffaflık ve açıklığın yanı sıra hakemlik seviyesinin sahada kanıtlanmasını gerektiriyor. Mevcut yönetimin göreve gelişinin henüz bir buçuk yılı doldurmadığını belirten Soto, hedefinin İspanyol hakemliğini dünya zirvesine taşımak olduğunu söyledi.

Real Madrid'in genel kurulunda sunduğu, takımın 42 golünün VAR aracılığıyla iptal edildiğini, Barcelona'da ise bu sayının 19 olduğunu gösteren verilerle ilgili olarak Soto, yalnızca bu istatistikten yola çıkarak sonuç çıkarılmasına karşı çıktı. Her pozisyonun ayrı ayrı analiz edilmesi gerektiğini, rakamlardaki farkın mutlaka taraflılık anlamına gelmediğini açıklayan Soto, kulüplerle, "özellikle Real Madrid'le" polemiğe girme fikrini de reddetti, AS gazetesinin aktardığına göre.

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Soto sözlerini, aynı görüşte olmasa da Real Madrid'in tutumuna saygı duyduğunu vurgulayarak tamamladı. Kulüp ile Hakem Teknik Komitesi arasındaki ilişkinin normale dönmesini umduğunu dile getiren Soto, toplantı kapılarının hakemlikle ilgili tartışmalara katılmak isteyen tüm kulüplere açık olduğunu belirtti.

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