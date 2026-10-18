İspanyol hakem uzmanı Pablo González Fuertes, Real Madrid'in yıldızı Türk oyuncu Arda Güler'in İspanya La Liga'nın dokuzuncu haftasında pazar akşamı oynanan Sevilla maçındaki tartışmalı pozisyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Maç, Arda Güler'in yer aldığı dikkat çekici bir pozisyon nedeniyle büyük bir hakem tartışmasına sahne oldu. Türk oyuncu 23. dakikada Sevilla oyuncusu Peque Fernández'e dirsek attı ve Real Madrid'in yıldızının kırmızı kartı hak edip etmediği sorgulanırken, yalnızca 7 dakika sonra Real Madrid'i öne geçiren golü kaydetti.

Olayın detaylarına bakıldığında, Real Madrid'in kontra ataklarından birinde Peque Fernández, Güler'i formasından çekti; Türk oyuncu da rakibini yere düşüren bir dirsek darbesiyle karşılık verdi. Bu durum üzerine hakem Mateu Busquets, kırmızı kart gösterilmesi gerekip gerekmediğini kontrol etmek için pozisyonu video yardımcı hakem teknolojisi "VAR" ile incelemeye aldı.

Yaklaşık 3 dakika süren incelemenin ardından hakem, Güler'e kırmızı kart göstermedi; dahası oyuncuyu sarı kartla bile uyarmadan oyunu devam ettirdi. Bu karar, soru işaretleri yaratırken Sevilla oyuncularının da öfkesini patlattı.

Pablo González Fuertes ise "Marca" radyosunda (Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen) yayınlanan "Marcador" programında bu pozisyonla ilgili şunları söyledi: "Pozisyonu inceledikten sonra şiddetli bir temas olduğunu teyit ediyorum. Peque, Güler'i tahrik etti, Türk oyuncu da Peque'nin göğsüne sert bir darbeyle karşılık verdi ve bu hareketin cezası kırmızı kart olmalıydı."



