Madrid basını Barcelona'nın bulanık suyunda balık avlıyor: Gavi ile Flick arasında kriz mi var?

Javi'nin Barcelona-Deportivo Alaves maçındaki yokluğu, Katalan takımının Paris Saint-Germain ve Real Madrid'e karşı aldığı iki mağlubiyete güçlü bir yanıt niteliğindeki ezici galibiyeti ve dengesiyle özgüvenini yeniden kazanmasına rağmen, Alman teknik direktör Hansi Flick'in Endülüslü orta saha oyuncusuna yaklaşımı konusunda yeni bir tartışma başlattı.

Katalan "Sport" gazetesi şunları yazdı: "Büyük skor, Madrid'deki bazı medya organlarının Flick'in teknik tercihleri hakkında yeni bir tartışma açmasını engellemedi ve bu kez tartışmanın merkezinde Javi vardı."

Endülüslü orta saha oyuncusu, Bask takımına karşı bir dakika bile sahaya çıkmadı ve bu durum, Flick'in takımı yönetme biçimine yönelik eleştiriler yöneltmek için kullanıldı.

Gazete, bazı Madrid medya organlarında konunun hızla teknik bir karardan Barcelona soyunma odasında bir gerginlik kaynağının bulunması ihtimaline dönüştüğüne dikkat çekti.

"Cadena Ser" radyosu, konuyu "Carcel Deportivo" programı sırasında ele aldı ve Javi'nin şu anda Alman teknik direktörün hesaplarında oynadığı rol hakkında açık sorular gündeme getirildi.

Miguel Martin Talavera ise "Radio Marca" aracılığıyla Flick'i doğrudan eleştirerek şöyle dedi: "Barcelona'nın bu sezonki koşulları göz önüne alındığında, Javi'ye oyun süresi vermek ve maç ritmini yeniden kazanmasına yardımcı olmak için pek çok fırsat vardı."

Talavera daha sert bir yorum ekleyerek şöyle dedi: "Mesele şu ki, Flick onu uygun görmüyor ve onu beğenmiyor." Bu yorum, iki taraf arasında kişisel bir sorun olduğu sonucuna varmak için yeterli veri bulunmamasına rağmen, teknik direktörün oyuncuya olan güveninde bir eksiklik olduğu varsayımına işaret ediyor.

Altın Çocuk ödülünden dışlanmaya

"Cadena Ser" radyosu kendi cephesinden konuyu dikkat çekici bir başlıkla gündeme getirdi: "Javi'ye ne oluyor? Altın Çocuk'tan yedinci orta saha oyuncusuna."

Bu yaklaşım, daha önce Barcelona'nın yeni neslinin en önemli simgelerinden birine dönüşmüş olan oyuncunun rolündeki gerilemeye odaklanmayı yansıtıyor.

Flick kararının nedenlerini açıklıyor

Hansi Flick, maç sonrası "Cadena Ser" radyosundan gazeteci Santi Ovaye'nin sorduğu, Javi'nin büyük galibiyette neden oynamadığına ilişkin soruyu yanıtlamak zorunda kaldı.

Alman teknik direktör şunları söyledi: "Değişiklikler yapmamız gerekiyor ve bazen koşullar maçtan önceki gibi olmuyor. Rodri, Frenkie ve Fermin'imiz vardı ve yapılması gereken birkaç değişiklik vardı."

Flick'in yanıtı tamamen teknik bir çerçevede geldi; teknik direktör, maçın koşullarının ilk planlarda değişiklikler dayatabileceğini ve değişiklikler yapmak için farklı seçeneklere sahip olduğunu açıkladı, hiçbir anda Javi'ye olan güvensizliğini dile getirmedi ve oyuncuyla bir sorun olduğuna dair ima da bulunmadı.

Barcelona'da orta saha mevkileri için rekabet, Rodri, Frenkie de Jong, Pedri, Fermin Lopez, Dani Olmo ve Marc Bernal'in varlığıyla şiddetleniyor; bu oyuncu grubu Flick'i her hafta zor kararlar almaya zorluyor.

Tartışmanın tırmanma zamanlaması dikkat çekiyor; çünkü Barcelona'nın iki acı mağlubiyetin ardından sahada güçlü bir yanıt vermesinin hemen sonrasında geldi, ancak ilginin bir kısmı hızla takımdaki varsayılan bir iç soruna dair konuşmalara kaydı.