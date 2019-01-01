Madagaskar'dan çeyrek final sürprizi: 2-2 (4-2)

Tarihinde ilk kez Afrika Uluslar Kupası'na katılan Madagaskar, Demokratik Kongo'yu penaltılarla eleyerek çeyrek finale çıktı.

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Madagaskar ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

Madagaskar henüz 9. dakikada Ibrahim Samuel Amada'nın attığı golle öne geçerken 21. dakikada Cedric Bakambu eşitliği getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Ima Andriatsima 77. dakikada Madagaskar'ı öne geçiren golü attı ancak maçı bırakmayan Demoktatik Kongo, son anlarda Chancel Mbemba ile beraberliği buldu ve maçı uzattı.

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Uzatmalarda ise iki ekip de gol bulmayı başaramadı ve karşılaşma penaltılara gitti. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kuran Madagaskar turu geçen taraf oldu.

İlk kez Afrika Uluslar Kupası'na katılan Madagaskar, bu zaferle birlikte tarihinde bir ilki de yaşadı.