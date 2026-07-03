Maçtan sonra bomba patladı: Milli takım teknik direktörü Mahrez’i çileden çıkardı; Mahrez, Cezayir milli takımından derhal ayrıldı

Cuma sabahı İsviçre’ye karşı kaybedilen maçın ardından Cezayir milli takımının soyunma odasında büyük bir kargaşa yaşandı; daha önce BBC’deçalışan Cezayirli gazeteci Dean Ammi bu durumu aktardı.

Maçın daha 10. dakikasında Breel Embolo, Avrupa ekibini öne geçiren golü attı. Johan Manzambi’nin muhteşem bir hareketinin ardından yan kanattan kendisine pas geldi.

İkinci yarıda ise Dan Ndoye, devre arasından bir dakika sonra maçı bitiren golü attı. Forvet, ceza sahasının hemen dışından şutunu ağlara gönderdi.

Cezayir ise maça neredeyse hiç giremedi. Maçın ardından Riyad Mahrez, milli takım teknik direktörü Vladimir Petkovic’e çok kızdı. İsviçre kökenli teknik direktör, maçın ardından İsviçreli oyuncularla kucaklaşıyordu.

Mahrez’e göre, 2014 ile 2021 yılları arasında İsviçre milli takımının başında bulunan Petkovic, rakip takımın oyuncularıyla fazla samimi davranıyordu.

Soyunma odasında Mahrez, milli takım teknik direktörüne öfkesini tümüyle dışa vurdu ve ardından Cezayir milli takımından emekli olmaya karar verdi.