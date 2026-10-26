Real Madrid kalecisi Andriy Lunin, Thibaut Courtois'nın yokluğunda sergilediği üstün performans ve yaptığı mucizevi kurtarışla Barcelona karşısında El Clasico'yu 2-1 kazanmalarına katkı sağladı. Hem Jose Mourinho hem de kaptan Fede Valverde, Ukraynalı kalecinin her gün gösterdiği profesyonelliğe özellikle dikkat çekti.

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Lunin, Barcelona'ya geçit vermeyerek en büyük sahnede öne çıktı

Andriy Lunin, Real Madrid'in Camp Nou'da Barcelona'yı 2-1 mağlup ettiği maçta unutulmaz bir kalecilik performansı sergiledi. Sakat Thibaut Courtois'nın yerine kaleye geçen Ukraynalı kaleci, Madrid'in üstünlüğünü korumak için birçok kritik müdahalede bulundu.

En dikkat çekici anı 66. dakikada geldi. Kornerden gelen topa Gerard Martin'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu olağanüstü bir kurtarışla çıkardı.

Lunin'in soğukkanlılığı, Real Madrid'in deplasmandan üç puanla ayrılmasını sağladı.

Mourinho ve Valverde, kalecinin hazırlığını övdü

Maçın ardından Jose Mourinho, Lunin'in yedek kulübesinden sahaya çıkarken sergilediği zihniyeti övdü. Mourinho, “Maçtan önce Lunin'e söylediğim tek şey şuydu: ‘Yedek kulübesinde oturmak için değil, oynamak için antrenman yapıyorsun. Çık ve oyna’” dedi.

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“Çok dengeli ve soğukkanlı bir maç çıkardı... Thibaut oynamıyor diye maçtan önce hiçbirimiz ağlamadık.”

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Kaptan Fede Valverde ise “Bugün yaptıklarını anlatmaya kelimeler yetmez... Her zaman gözlerden uzakta çalışıyor, elinden gelenin en iyisini yapıyor” diye ekledi.

Ukraynalı kaleci kritik kurtarışlarının sırrını açıkladı

Maçın ardından konuşan Lunin, baskı altında hazır olmasını kaleci antrenörü Nuno ile her gün yaptığı çalışmalara bağladı. Lunin, “Disiplin ve tutum belirleyiciydi çünkü Barcelona topa daha fazla sahipti” dedi.

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“Nuno her zaman ‘iyi çalışmış’ der ve bence bunun nedeni her gün yaptığımız çalışmalar.”

“Maç zorlaştığında... nasıl mücadele edeceğini, maçı nasıl yöneteceğini ve sonuna kadar nasıl takım olarak kalacağını bilmek zorundasın” diye ekledi.

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Lunin, Real Madrid'in kaleci kadrosunun gücünü bir kez daha gösterdi

Lunin'in etkileyici performansı, Real Madrid'in önemli maçlarda kaleci mevkisinde sahip olduğu güçlü alternatifleri bir kez daha ortaya koydu.

Ukraynalı kaleci, Courtois'nın iyileşme sürecinde Mourinho ne zaman görev verirse hazır.

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