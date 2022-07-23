Futbol için "güzel oyun" diyorlar ve bu olağanüstü aşk hikayesi kesinlikle bunu kanıtlıyor.

FC Emmen'in savunma oyuncusu Jeff Hardeveld ile hakem Shona Shukrula bir futbol maçında doğan aşklarını evliliğe dönüştürüyorlar.

13 Ağustos 2021'de Eerste Divisie'de oynanan FC Emmen - FC Eindhoven karşılaşmasında bir aşk hikayesi doğdu.

Peki 2009/10 sezonundan bu yana hakemlik yapan Shukrula ile FC Emmen'in bek oyuncusu Hardeveld arasında neler yaşandı? GOAL Türkiye ile inceleyelim.

Hakem ile futbolcu arasında ne oldu?

FC Emmen ile FC Eindhoven karşılaşmasında Shukrula dördüncü hakem olarak görev yapıyordu.

91. dakikada Jeff Hardeveld kırmızı kart gördü ve dördüncü hakemin yanından geçerek soyunma odasının yolunu tuttu.

İşte Hardeveld'in oyun dışı kaldığı o an, ikilinin birbirlerinin dikkatini çektiği ilk an olarak aktarılıyor.

Telegraaf'ta yer alan bilgilere göre çift ilk olarak bu şekilde tanıştılar. Dört ay sonra ise ilişkilerini sosyal medya aracılığıyla Roma'da yaptıkları tatilde açıkladılar.

Aşkları tüm heyecanıyla devam eden Hollandalı hakem ve futbolcu, son olarak geçtiğimiz Mayıs ayının sonunda Jeff Hardeveld'in Shukrula'ya evlenme teklifi etmesiyle evlilik kararı aldılar.

Hakem Shona Shukrula ne söyledi?

Futbolcu Jeff Hardeveld'den evlilik teklifi aldığı anları sosyal medya hesabından paylaşan hakem Shona Shukrula gönderiye şu notu düştü:

"EVET dedim! Jeff bana Euromast'ın tepesinde evlenme teklifi etti! Tabii babamdan bunun için izin istedikten sonra. Ailelerimiz, aşağıda "büyük soruyu" taşıyorlardı! Ben dünyanın en şanslı kadınıyım."

Shona Shukrula'nın kariyeri nasıl?

Shona Shukrula, Hollanda'da maçlardan yüksek puan alan tecrübeli hakemlerden biri. 2009-10 sezonundan bu yana Hollanda Futbol Federasyonu'na bağlı şekilde hakemlik yapıyor.

Şampiyonlar Ligi maçlarının yanı sıra Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası elemelerinde uluslararası görevlerde rol aldı.

Shukrula'nın 2017'den bu yana ise FIFA kokartı bulunuyor.

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