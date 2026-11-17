Gianni Infantino, Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'nın başkanlığına geldiğinden bu yana en ciddi sınavıyla karşı karşıya kalabilir. Seçim hesaplarını alt üst etmekle tehdit eden beklenmedik bir rakip ortaya çıktı ve bu durum Infantino döneminin sona ermesinin kapısını aralıyor.

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Fransız Philippe Diallo'nun adaylığı artık sembolik bir adım olmaktan çıktı. Yaklaşık 100 oyluk bir destek tabanına sahip olduğunu öne süren haberler eşliğinde bu adaylık, dünya futbolunun liderliği için verilen mücadelenin haritasını yeniden çizebilecek ciddi bir hamleye dönüştü.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Diallo, adaylığını resmen açıklayarak kendini doğrudan Infantino'nun karşısına konumlandırdı. Kıta federasyonları içinde geniş bir ilişki ve destek ağına sahip olmasına rağmen Infantino, beklendiği kadar kolay görünmeyen bir seçim mücadelesine hazırlanıyor.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin L'Équipe gazetesine dayandırdığı habere göre, Fransa Futbol Federasyonu Başkanı şimdiden yaklaşık 100 oyluk bir destek toplamayı başardı. Bu durum, Infantino'ya yönelik Avrupa muhalefetinin somut bir seçim hamlesine dönüşmeye başladığını ve mevcut başkanın koltuğunu koruma şansını tehdit edebileceğini gösteriyor.

Infantino seçim kampanyasına aylarca hazırlanmış olsa da imajı, özellikle Avrupa kıtasında, bir dizi tartışmalı karar ve tutum nedeniyle giderek artan eleştirilerin hedefi oldu.

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ABD Başkanı Donald Trump ile yakınlaşması ve ona Nobel Barış Ödülü vermesi, Dünya Kupası'nın yönetimine ilişkin eleştirilerle birlikte, FIFA'daki liderliği konusunda tartışma yaratan ve futbol camiasındaki bazı çevreler nezdinde konumunu zayıflatan başlıca dosyalar arasında yer aldı.

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Buna karşın Infantino, Afrika, Asya ve Güney Amerika'daki çok sayıda ulusal federasyonla kurduğu güçlü ilişkiler sayesinde önemli bir seçim avantajını hâlâ elinde tutuyor. Bu federasyonlar, seçim hesaplarında göz ardı edilmesi zor, etkili bir oy bloğu oluşturuyor.

Öte yandan Diallo, Avrupa'daki memnuniyetsizliği değerlendirmeyi ve ağırlıklı olarak 55 federasyonu bünyesinde barındıran Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'nın desteğine yaslanmayı planlıyor. Bunun yanı sıra 35 oya sahip Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu CONCACAF'tan da oy almaya çalışacak.

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L'Équipe'e göre Fransız aday, yaklaşık 100 oyluk bir seçmen tabanı oluşturmasına yardım ettiği söylenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan güçlü destek görüyor. Bu rakam ona zaferi garanti etmese de garantili oy sayısının 80 ile 90 arasında olduğu tahmin edilen mevcut FIFA Başkanı karşısında güçlü bir başlangıç noktası sağlıyor.

Infantino'nun geleceğini tehdit eden soruşturmalar ve endişeler

Infantino'nun karşı karşıya olduğu zorluklar yalnızca Fransız rakibinin seçim hamleleriyle sınırlı değil. Önümüzdeki aylarda konumunu daha da zorlaştıracak gelişmeler yaşanabilir. Özellikle UEFA bünyesinde, olası usulsüzlükleri ortaya çıkarmak ve seçim öncesinde elini zayıflatmak amacıyla yönetimine ilişkin bir soruşturma başlatılması yönünde girişimler olduğu konuşuluyor.

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Trump ile olan yakın ilişkisi de yeni bir siyasi yüke dönüşebilir. İngiliz The Telegraph gazetesi, ABD Başkanı ile ilişkilerine yönelik soruşturmalar kapsamında Infantino'nun ABD Kongresi'ne çağrılabileceğine dikkat çekti.

Bu gelişmeler son derece hassas bir döneme denk geliyor. Seçim kampanyasının 18 Mart'ta Fas'ın başkenti Rabat'ta sona ermesi planlanıyor. Bu da sürprizlere gebe bir yarışta iki tarafa da kartlarını yeniden düzenleme fırsatı tanıyor.

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Infantino'yu devirme mücadelesinde yeni bir koz

Adaylığını gerçek bir tehdide dönüştürmek için Diallo'nun, dünya futbolunun kulislerinde deneyim ve nüfuz sahibi bir seçim ekibine ihtiyacı var. Bu noktada, FIFA'nın eski üçüncü kalecisi Kevin Lamour'un adı, kampanyada etkili bir rol oynaması muhtemel isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Lamour, Infantino döneminde bazı politikalarını eleştirmesinin ardından kenara itilmişti. Ancak uluslararası futbolun önde gelen pek çok ismiyle hâlâ iyi ilişkilere sahip. Üstelik FIFA'nın perde arkasını ve kurum içindeki karar alma mekanizmalarını yakından biliyor.

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Lamour'un Diallo'nun ekibine katılma ihtimali, özellikle Fransız adayın ulusal federasyonlarla iletişim kurabilecek ve seçim projesinin arkasında oy toplayabilecek isimlere ihtiyaç duyduğu düşünüldüğünde, önemli bir katkı anlamına gelebilir.

Infantino, FIFA başkanlığını korumada en büyük favori olmayı sürdürse de Diallo'nun yükselişi ve yaklaşık 100 oyluk destek bulması, yaklaşan seçimi farklı bir senaryoyla karşı karşıya bırakıyor ve büyük bir soruyu gündeme getiriyor: Infantino dönemi bir Fransız sürpriziyle mi sona erecek?