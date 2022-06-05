Fransız siyasetçi, 23 yaşındaki yıldıza Fransa'da kalması yönünde tavsiye vermiş.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'de kalmaya karar vermeden önce Fransız oyuncu ile konuştuğunu itiraf etti.

PSG ile sözleşmesinin sonuna yaklaşmasına rağmen kulübüyle uzun süre kontrat yenilemeyen Kylian Mbappe'nin yaz transfer döneminde Real Madrid'e katılması bekleniyordu. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, Paris'te kalmaya karar vererek üç yıllık sözleşmeye imza attı.

Kylian Mbappe'nin İspanyol devi ile Fransız devi arasında kaldığı süreçte devreye Emmanuel Macron'un girdiği iddia edilmişti ve Fransa Cumhurbaşkanı bu söylentileri doğruladı.

Emmanuel Macron, Kylian Mbappe hakkında ne dedi?

Marca'da yer alan habere göre; Emmanuel Macron, Kylian Mbappe hakkında şunları söyledi: "Evet, Kylian Mbappe geleceği hakkında kesin kararı vermeden önce onunla konuştuğum doğru."

"Ona tamamen gayri resmi bir şekilde Fransa'da kalmasını tavsiye ettim. Başkan olarak, bu ülkeyi savunmanın benim sorumluluğum olduğuna inanıyorum."

Ancak Macron perde arkasında yaşananlara çok fazla müdahalede bulunmadığını söylüyor: "Ama hiçbir transfere müdahale etmedim."

Şampiyonlar Ligi finalinde yaşananlar hakkında ne söyledi?

Real Madrid'in Liverpool'u mağlup ederek kupaya uzandığı Şampiyonlar Ligi finali, Paris'te oynandı ve biletli birçok İngiliz taraftar stada giremediği için problem yaşadı.

Macron kimsenin mağdur olmaması adına titiz davrandıklarını söylüyor: "Biletlerinin parasını ödediği halde stada giremeyen herkesi anlıyorum, bu kişilerin zararının bir an önce karşılanması gerekiyor."

"Ayrıca maksimum şeffaflık istiyorum: Yaşananların netleştirilmesi, sorumlulukların belirlenmesi ve her şeyin en ufak ayrıntısına kadar Fransızlara, İngilizlere ve İspanyollara açıklanmasını talep ettim."

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