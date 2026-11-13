Dünya futbolunun haritasını değiştirebilecek bir adımda, İngiliz basın raporları Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, vatandaşı ve Arsenal'in efsanevi eski teknik direktörü Arsene Wenger'i, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" başkanlığına aday olmaya ikna etmek için attığı sürpriz bir adımı ortaya çıkardı. Bu adım, mevcut başkan Gianni Infantino ile doğrudan bir karşı karşıya gelme anlamına geliyor.

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Alman "Bild" gazetesinin aktardığına göre Macron, Wenger'e, önümüzdeki başkanlık seçimlerine girmeye karar vermesi hâlinde tam destek vereceğine dair söz verdi; hatta adaylığı için diğer devlet ve hükümet başkanlarının desteğini toplamayı önerdi. Bu benzeri görülmemiş senaryo, FIFA seçimlerini sportif bir mücadeleden tam anlamıyla siyasi bir savaşa dönüştürüyor.

Bu gelişmeler, adaylık belgelerinin teslimi için belirlenen son tarih olan 18 Kasım'a sadece birkaç gün kala yaşanıyor. Bu hafta içinde açıklanması beklenen Wenger'in nihai kararı büyük bir merakla bekleniyor. Peki "Profesör", kariyerinin en büyük meydan okumasını kabul edip mevcut başkanına karşı mücadele edecek mi?

FIFA başkanlık seçimleri Mart 2027'de yapılacak. Infantino yeni bir dönem için koltuğunda kalmaya çalışıyor, ancak bu kez futbol dünyasında büyük saygı gören ve Elysée Sarayı'nın ağır siyasi desteğine sahip potansiyel bir rakiple karşı karşıya.

Asıl paradoks ise Wenger'i 2019 yılında FIFA'ya getiren kişinin bizzat Infantino olması. Wenger, 2018'de teknik direktörlüğü bırakmadan önce 20 yılı aşkın süre Arsenal'in teknik kadrosunun başında bulunmuştu. Katıldığı andan itibaren Küresel Futbol Gelişimi Başkanlığı görevini üstlenen Wenger, uluslararası federasyonun koridorlarında en etkili yüzlerden biri hâline geldi.

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Ancak iki adam arasındaki ilişki son dönemde belirgin bir gerginliğe sahne oldu; özellikle geçen yaz Wenger'in, Infantino'nun özel sektör yatırımcılarını FIFA'ya çekmek için hazırladığı tartışmalı planı açıkça eleştirmesinin ardından. Wenger, bu planın oyunun kimliğini değiştirebileceğini ve onu para mantığına tabi kılabileceğini savunmuştu.

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Wenger, FIFA'daki görev süresi boyunca Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesinin en önde gelen savunucularındandı ve uluslararası takvimi yeniden yapılandırmak amacıyla Avrupa Uluslar Kupası'nın tek sayılı yıllarda düzenlenmesine yönelik iddialı planlar sundu. Ancak bu proje, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA", Profesyonel Futbolcular Birliği "FIFPRO" ve turnuva takviminin yoğunluğunu ve oyunculara binen maç baskısını eleştiren Avrupa Ligler ve Kulüpler Birliği'nin şiddetli muhalefetiyle karşılaştı ve 2021 yılında başarısızlığa uğradı.

Buna rağmen Wenger, genişletilmiş bir Kulüpler Dünya Kupası düzenleme kararında yer aldı ve Infantino'nun Dünya Kupası'nı 48 takımı kapsayacak şekilde genişletme kararını da destekledi. Bu da onun, FIFA içinde reformcu vizyonla siyasi gerçekçiliği bir araya getirme yeteneğini yansıtıyor.

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Şimdi ise eski öğrenci, başkanının amansız bir rakibine dönüşebilir. Wenger'in FIFA ile sözleşmesi bu yılın sonunda sona eriyor ve başkanlığa adaylığını koymaya karar vermesi hâlinde sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceği hâlâ belirsiz; bu da tabloyu daha da muğlak kılıyor.

Wenger yarışa girmeye karar verirse mücadele kolay olmayacak; zira Infantino, kıta federasyonları içinde geniş bir ilişkiler ağına sahip. Wenger ise temiz itibarına, uzun tecrübesine ve dengeleri değiştirebilecek Fransız siyasi desteğine bel bağlıyor.

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Macron'un hırsı, Infantino'nun hesapları ve Wenger'in beklenen kararı arasında dünya futbolu, dünyanın en popüler oyununun yönetim biçiminde köklü bir değişimi beraberinde getirebilecek yeni bir dönemin eşiğinde duruyor.