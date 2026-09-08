Maçları izlemiyor musunuz yoksa kör müsünüz? Eski Paris Saint-Germain yıldızından Ballon d'Or seçimlerine eleştiri

Tüm beklentilerin aksine, Paris Saint-Germain'in yıldızı Désiré Doué, Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen otuz futbolcu arasında yer almadı. Bu durum, Fransız takımının eski yıldızı Jérôme Rothen'in öfkesine yol açtı.

Bu, Ballon d'Or ödülü için belirlenen 30 futbolculuk kısa listedeki sürpriz eksikliklerden biri sayılıyor; zira Paris Saint-Germain listede on futbolcuyla yer alırken, Désiré Doué'nin adı tamamen yer almıyor.

Doué geçen sezonu on dördüncü sırada tamamladı ve Golden Boy ödülünü kazandı. Eski Rennes futbolcusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 maçta beş gol attı, ancak çeyrek final rövanş maçından itibaren hiç gol atamadı.

Paris Saint-Germain ve Monaco'nun eski yıldızı Jérôme Rothen, Fransa ile Dünya Kupası yarı finaline de ulaşan Fransız milli oyuncunun (Bradley Barcola gibi) listede yer almamasını mantıksız buluyor ve 21 yaşındaki futbolcunun ödülü kazanmak için güçlü bir şansı olduğunu vurguluyor.

Rothen, "RMC sport" kanalının aktardığına göre şunları söyledi: "Ya körler ya da maçları izlemiyorlar. Paris Saint-Germain'in geçen yılki kampanyasına baktığımızda, eğer Désiré Doué vasat bir futbolcu olsaydı, tüm önemli maçlarda oynayacağını mı sanıyorsunuz? Luis Enrique, özellikle rekabet kızıştığında onu kadro dışı bırakırdı."

Ve şunları ekledi: "Doué her zaman önemli maçlarda oynadı. UEFA Şampiyonlar Ligi finaline kadar oynadığı maçlara bakın; genellikle farkı yaratan o oluyor. Yarı finalde ve finalde en iyi futbolculardan biriydi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Otuz futbolculuk listeden çıkarılıp başka futbolcuların eklenmesi makul mü? Bazen gereksiz hareketler yapıyor. Neden böyle yapıyor? İnsan üstün hissettiğinde hava atmak isteyebilir. Karmaşık bir hareket yapmaya çalışabilir. Bu, onun kibirli biri olduğu ya da kötü bir insan olduğu anlamına gelmez."

Konuşmasını şöyle sürdürdü: "Rennes karşısında (Fransa Ligi'nin ilk haftasında), Paris Saint-Germain, Ferran Torres sayesinde kurtuldu, ama neyse ki Désiré Doué de oradaydı. Canlılık gösteren tek oyuncu oydu. Neden listeden kayboldu?"

Geçen sezon Ballon d'Or'u kazanan Ousmane Dembélé'nin yanı sıra, Paris Saint-Germain'den başka futbolcular da hâlâ ödül için yarışıyor: Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Fabián Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos, João Neves ve Willian Pacho.

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen son Dünya Kupası'nın şampiyonu İspanyollar, aralarında Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri ve Paris Saint-Germain'in yeni oyuncusu Ferran Torres'in de bulunduğu altı futbolcuyla en çok temsil edilen ülke konumunda.

Ayrıca sekiz kez Ballon d'Or kazanan ve Arjantin ile Dünya Kupası ikincisi olan, günler önce milli takımdan emekliliğini açıklayan Lionel Messi de ödülü dokuzuncu kez kazanmak için hâlâ aday konumunda.

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