"Maçlar sırasında sarhoş oluyor"... Kane, Haaland'ın babasına sert bir şekilde yanıt verdi

Norveçli yıldız Erling Haaland’ın babası Alf Enge Haaland, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç’in İngiltere’ye karşı tartışmalı bir şekilde elenmesinin ardından, Manchester United efsanesi Roy Keane ile olan tarihi anlaşmazlığını yeniden alevlendirdi.

Haaland’ın babası, “X” platformundaki hesabından “Bellingham ve hakeme” yönelik alaycı bir tebrik mesajı yazdı, Fransız hakem Clément Turpin’i, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonucunda Erling Haaland’ın Elliot Anderson’a faul yaptığı tespit edilerek Norveç’in ikinci golünü iptal etmesinin ardından, Norveç’i “soyduğunu” iddia etti.

"Stick to Football" programında sert açıklamalarda bulunan Keane, Haaland'ın babasının olaylara ilişkin kararını sorgulayarak, "Belki de alkol kararını etkilemiştir, çünkü maçlar sırasında her zaman alkol içiyor gibi görünüyor" dedi.

54 yaşındaki eski İrlandalı futbolcu, Norveçli yıldızın babasına açıkça kışkırtıcı bir gönderme yaparak, “Alkol içersen maçı farklı görürsün” diye ekledi.

İki adam arasındaki anlaşmazlığın kökleri 2001 yılına dayanıyor. O dönemde Manchester City'de forma giyen Alf-Enge Haaland'ı, futbol kariyerini fiilen sona erdiren acımasız bir müdahaleyle kasten sakatlamıştı. Kane, bu olayı daha sonra otobiyografisinde itiraf etmişti.

Bu sakatlık, Kane için gecikmiş bir intikam niteliğindeydi. Kane, Eylül 1997’de Manchester United ile Leeds United arasındaki maçta ciddi bir çapraz bağ sakatlığı geçirdiğinde Haaland’ın kendisiyle alay etmesini unutmamıştı; o olayda Haaland’ın babası, Kane’i sahada numara yapmakla suçlamıştı.

Bu olayın üzerinden çeyrek asırdan fazla zaman geçmesine rağmen, iki taraf arasındaki yaralar henüz kapanmamış gibi görünüyor. İngiltere ile Norveç arasındaki maç, İngiliz futbol tarihinin en ünlü anlaşmazlıklarından birinin yeni bir bölümünde, karşılıklı suçlamaların ve sert açıklamaların yapıldığı yeni bir fırsat haline geldi.