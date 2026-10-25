Borussia Dortmund'un şu anda çapraz bağ yırtığı nedeniyle sakat olan kaptanı Emre Can'ın "2023 Yılının Millî Takım Oyuncusu" seçilmesinin üzerinden neredeyse üç yıl geçti. Üstelik açık ara farkla kazanmıştı. Almanya Millî Takımı'nın taraftar kulübünün düzenlediği oylamada yaklaşık 50.000 oy kullanılmış, oyların yüzde 64,6'sı Can'a gitmişti.

Bunun mantıklı olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Stoper, 2023'te Almanya Millî Takımı için oynayabileceği 990 dakikanın yalnızca 412'sinde sahada kalmış, 11 maçın beşinde ise hiç süre almamıştı. Ancak X üzerindeki geniş erişime sahip iki hesap, şaka olsun diye Can'a oy verilmesi çağrısında bulunmuş ve bu çağrı karşılık bulmuştu.

Cumartesi günü de Dortmundlu bir oyuncunun oylama kazanması hayli tuhaf göründü. Felix Nmecha, BVB'nin Eintracht Frankfurt'u 1-0 yendiği maçta maçın oyuncusu seçildi. 86. dakika ile son düdük arasında Bundesliga'nın resmî uygulaması üzerinden kullanılan oyların yüzde 23'ü millî futbolcuya gitti.

Bu sonuç birkaç açıdan şaşırtıcı. Nmecha, skor 0-0'ken 79. dakikada oyundan alınmıştı. Yerine Jobe Bellingham girdi ve bir dakika sonra Maximilian Beier'in galibiyet golünün asistini yaptı. Dolayısıyla maç kazandıran muhteşem golü sayesinde taraftarların gözünde ilk sırada o olmalıydı. Ya da Dortmund'un oyununu bir quarterback gibi etkili biçimde düzenleyen Joey Veerman.

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Felix Nmecha, BVB'de geçen yılki güçlü formundan uzak

Nmecha ise silik bir performans sergiledi ve geçen sezon yakalayıp Dünya Kupası'na da taşıdığı güçlü formundan şu anda uzak olduğunu bir kez daha gösterdi. Nmecha, Dünya Kupası'nda çok konuşulmuş ve İngiliz kulüplerinin onun için üç haneli milyonluk meblağlar ödemeye hazır olduğu yönündeki pek çok transfer iddiasına konu olmuştu.

Ancak Nmecha, yeni sezona şu ana kadar kötü bir başlangıç yaptı. Bunun tek istisnası, lige yeni yükselen Paderborn'a karşı 3-0 kazanılan maçta oyuna sonradan girerek attığı ve röveşata golünü de içeren önemli iki golüydü. Bunun dışında gol ve asist hanesi boş.

Yine de 26 yaşındaki oyuncunun tamamen kötü durumda olduğu söylenemez. Temel istatistiklerde Nmecha'nın rakamları iyi bir ortalama düzeyinde. Ancak BVB için fark yaratan bir oyuncu olması beklenen Nmecha'dan beklentiler, diğer oyunculara kıyasla doğal olarak daha yüksek. Teknik direktör Niko Kovac da geçen nisan ayında, Nmecha dizindeki bağ yırtığı nedeniyle forma giyemezken ve Borussia onun bağlantı oyunundaki katkısından gerçekten yoksun kalırken "Felix'li BVB ile Felix'siz BVB farklı" demişti.

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Felix Nmecha: Top kayıpları, düşük yoğunluk, ritim eksikliği

Şimdiyse Nmecha'nın oyununda olumlu yanlardan çok olumsuzluklar göze çarpıyor. Oyun kurulumunda, çoğu zaman dikkatsizlikten kaynaklanan gereksiz top kayıpları yapıyor. Topsuz oyunda girdiği doğrudan mücadelelerde fazla gevşek ve yeterince dirençli değil; topsuz hareketliliğini de geliştirmesi gerekiyor. Oyunun iki yönünde de gereken yoğunluktan uzak. Düzenli süre almasına rağmen ritim bulmakta zorlanıyor.

Millî formayı 14 kez giyen oyuncunun çaba göstermediği söylenemez. Nmecha sahada sorumluluk alıyor, koşuyor ve çok şey deniyor. Ancak girişimleri sık sık sonuçsuz kalıyor ya da yanlış kararlar veriyor. Bu da çoğu zaman dar alanlarda bulunan Nmecha yüzünden doğrudan tehlikeli durumların ortaya çıkmasına yol açıyor.

Kovac, altı hafta önce Hoffenheim karşısında kötü oynayan Nmecha'yı devre arasında oyundan aldıktan sonra şöyle demişti: "Felix kesinlikle ulaşabileceği seviyede değil. Dünya Kupası'nda oynadı. Hazırlık dönemi belki de alışıldığı gibi geçmedi ama şimdi biraz zamana ihtiyacı var. Onu yavaş yavaş hazırlamalıyız. Fiziksel olarak henüz onu görmek istediğim, ulaşabileceği ve daha önce de bulunduğu seviyede değil. Ama o seviyeye gelecek."

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Formsuz Felix Nmecha'ya bir mola iyi gelebilir

Dortmund'da hâlâ o an bekleniyor. Nmecha artık üç maçta 90'ar dakika oynamış ve eylül başına kıyasla belirgin biçimde ilerleme kaydetmiş olsa da baskın performanslar sergileme konusunda aynı şey söylenemez. Bu açıdan hâlâ kat etmesi gereken uzun bir yol var.

Nico Schlotterbeck, SGE karşısındaki galibiyetin ardından Sky'a konuşurken Dortmundluların son günlerde yaşadığı zorlu seyahatler sorulduğunda, "Yük yönetimi her zaman komik bir tabir" dedi. Kaptan, "Ben her zaman oynayabilirim" diye ekledi ancak bir savunmacı olarak bunun kendisi için belki daha kolay olduğunu da belirtti: "Önde oynayanlar için sanırım durum biraz farklı."

Nmecha, BVB oyuncuları arasında en çok süre alan yedinci isim. Bu durum ve düşen formu göz önüne alındığında kısa bir mola ona iyi gelebilir. Kovac, salı günü Bremen'e karşı oynanacak DFB Kupası maçında bunun yaşanabileceğine dair küçük bir işaret verdi. Teknik direktör, Jobe Bellingham'ın "kupa maçında kesinlikle yeniden sahada olacağını" ve muhtemelen ilk 11'de başlayacağını söyledi. Veerman'ı ise iyi performansının ardından yedek bırakması pek olası görünmüyor.

Belki de Nmecha'nın yedek kulübesinde oturması, doğru zamanda ihtiyaç duyduğu itici güç olacaktır. Olumlu işaretler var ancak istikrardan tamamen yoksun. Kovac, Nmecha'nın yeniden güçlenmesi ve performanslarında daha istikrarlı hâle gelmesi için bir yol bulmalı. Çünkü BVB'nin geçen yılki dinamik, fark yaratan Nmecha'ya ihtiyaç duyduğu tartışmasız.

Felix Nmecha'nın BVB performans istatistikleri