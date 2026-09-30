İspanya Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci galibiyetini dün akşam Ramón Sánchez Pizjuán Stadı'nda Hırvatistan karşısında 4-1'lik skorla elde etti; bu galibiyette 19 yaşındaki genç oyuncu Lamine Yamal'ın üstün performansı belirleyici oldu.

Maçın yıldızı Barcelonalı oyuncuydu; İspanya Milli Takımı'nın birinci ve üçüncü gollerini kaydeden Yamal, Marc Bubel'in attığı ikinci golün de asistini yaptı.

Maç, 68. dakikada sahayı coşkulu alkışlar eşliğinde terk eden genç Barcelona yıldızı için özel bir geceye dönüştü; Sánchez Pizjuán Stadı'ndaki 40 binden fazla kişi Lamine Yamal'ı uğurlamak için ayağa kalktı.

Ancak o gece Barcelonalı oyuncu için özel anlar da barındırdı.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, ilk yarının sonlarına doğru, Lamine'nin sahada yaptıklarının ve genç İspanyol oyuncunun etkisinin farkında olan Ivan Perisic (37 yaşında) formasını istedi.

Hırvat oyuncu maçtan özel bir hatıra almak istedi, Lamine de bunu kabul etti ve iki oyuncu formalarını değiştirdi.

Maçın sonunda ise ikinci bir değişim gerçekleşti: Lamine, Hırvatistan Milli Takımı'nın efsanelerinden Luka Modric'e (41 yaşında) yaklaştı ve formalarını değiştirmek üzere anlaştılar.

Lamine, uzun yıllar boyunca dünya futbolunun yıldızı olan ve 2018 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanan orta saha oyuncusunun formasına sahip olmak istedi.

Hırvat oyuncu ise günümüz futbol dünyasının en büyük yeteneklerinden birinin formasını saklayacak.

Her iki formanın da çok belirli bir varış noktası var: Lamine Yamal'ın kendi özel müzesi. Barcelonalı oyuncu, tarihin en büyük futbol yıldızlarından bazılarının formalarından oluşan bir koleksiyonu burada muhafaza ediyor; bunlar profesyonel oyunculuğunun ilk yıllarında topladığı nadir parçalar.

Bunların arasında son derece özel bir parça da bulunuyor: Diego Armando Maradona'ya ait olan ve Arjantinli oyuncunun kulüpte forma giydiği dönemde giydiği Barcelona forması.