Japonya milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine başlamasına birkaç gün kala ağır bir darbe aldı. "Mavi Samuraylar"ın kaptanı Wataru Endo, turnuvaya katılacak kadrodan resmen çekildiğini ve uluslararası futbolu tamamen bıraktığını açıkladı.

Bu sürpriz karar, Japonya'nın Hollanda ile oynayacağı açılış maçından sadece 3 gün önce geldi. Liverpool'un orta saha oyuncusu, geçtiğimiz Şubat ayında Premier Lig'de Sunderland ile oynanan maçta ayak bileğinden sakatlandıktan sonra tam olarak iyileşemedi.

Endo, sakatlığın ardından ameliyat geçirdi ve geçen ay Brentford ile oynanan sezonun son maçında yedek kulübesine geri döndü, ancak Dünya Kupası'na yetişme çabaları başarıyla sonuçlanmadı.

33 yaşındaki oyuncu, 31 Mayıs'ta İzlanda ile oynanan hazırlık maçının sadece ilk yarısında forma giymiş, ancak bazı ağrılar hissetmesi üzerine oyundan çıkmak istemişti. Bu durum, fiziksel hazırlığı konusunda şüpheler uyandırmıştı.

Duygusal mesaj

Endo, sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir açıklamada, Japonya milli takımıyla olan serüveninin sona erdiğini doğruladı.

Japonya kaptanı, "Duyurulduğu gibi, Dünya Kupası kadrosundan ayrılacağım. Sakatlandığımdan bu yana elimden gelen her şeyi yaptım, bu yüzden hiçbir pişmanlığım yok" dedi.

"Elbette Dünya Kupası'na katılamayacağım için üzgünüm, ancak Katar Dünya Kupası'ndan bu yana birlikte başardıklarımızdan ve Dünya Kupası'nı kazanma hayalini hepimizin inandığı gerçekçi bir hedef haline getiren bu milli takımın kaptanı olarak üstlendiğim rolden gurur duyuyorum" diye ekledi.

"Mevcut milli takımda harika bir oyuncu kadrosu var ve onların tüm zorlukları aşıp Japon futbolunun daha önce hiç başaramadığı başarıları elde edeceklerine güveniyorum" diye devam etti.

Indo, mesajının sonunda uluslararası futbolu bıraktığını açıkladı ve "Bu aşamanın sona ermesiyle birlikte milli takımda oynamayı bırakıyorum. Bundan sonra diğer taraftarlar gibi bir taraftar olarak Japonya milli takımını destekleyeceğim. Japonya'nın bir gün Dünya Kupası'nı kazanacağına inanıyorum" dedi.

Indo, 2015'teki ilk maçından bu yana 73 uluslararası maça çıkıp 4 gol attı ve 2022 Katar Dünya Kupası'nın sonundan itibaren kaptanlık pazubandını taktıktan sonra Japonya milli takımından ayrılıyor.

Zorluklar artıyor

Japonya milli takımının teknik kadrosu, Dünya Kupası kadrosunda takım kaptanının yokluğunu telafi etmek için Borussia Mönchengladbach'ın forveti Shuto Machino'yu kadroya çağırmaya karar verdi.

Turnuva başlamadan önce Japonya'nın sıkıntıları artıyor. En önemli yıldızlarından birçoğu sakatlık nedeniyle kadroda yer almıyor. Bunların başında, Dünya Kupası kadrosundan çıkarılan Kaoru Mitoma ve Takumi Minamino geliyor.

Japonya milli takımı, turnuvaya 6. grupta Hollanda ile karşılaşarak başlayacak, 6 gün sonra Tunus ile karşılaşacak ve 25 Haziran'da İsveç ile oynayacağı maçla grup aşamasını tamamlayacak.