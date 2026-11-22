Brighton, Hull City'ye 2-0 yenilerek yakaladığı ivmeyi kaybederken Fabian Hurzeler, Premier League'de bitiriciliğin önemine dair acı bir dersle yüzleşti. Maçın büyük bölümünde oyuna hâkim olan Brighton, kaçırdığı fırsatlar ve son bölümde pahalıya mal olan kırmızı kart nedeniyle sahadan yenik ayrıldı.

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Brighton için acımasız bir ders

Hurzeler, maçın ardından Sky Sports'a yaptığı açıklamada, “Futbol böyle bir şey. Premier League acımasız. Hull, şansının da yardımıyla gol attı. Bunu kabul edip bir dahaki sefere daha iyi olmalıyız” dedi. Bu mağlubiyet Brighton'ı lig lideri Arsenal'ın altı puan gerisinde bıraktı. Lider üzerindeki baskıyı artırmayı umduğu bir hafta sonunda gelen sonuç, Brighton'ın zirve hedeflerine ciddi bir darbe vurdu.

Maçın kırılma anı, bek Costinha'nın ikinci sarı karttan oyundan atılmasıyla son bölümde yaşandı ve üstünlük ev sahibi ekibe geçti. Sayısal üstünlüğünü iyi değerlendiren Hull City'de Oli McBurnie, Lucas Gourna-Douath ve Mo Belloumi'nin asistleriyle yakın mesafeden iki gol atarak takımına galibiyeti getirdi ve Hull City'nin sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmesini sağladı.

Kaçan fırsatların yarattığı hayal kırıklığı

Hurzeler, takımının yenilgisinin başlıca nedeni olarak hücum bölgesindeki soğukkanlılık eksikliğini gösterdi. Brighton, maç boyunca çok sayıda net fırsat yarattı ancak dirençli Hull City savunmasını aşamadı. Hull City'nin pazar günkü karşılaşmaya uzun bir galibiyet hasretiyle çıkmış olması, yenilgiyi daha da üzücü kıldı. Ev sahibi ekip, son galibiyetini sezonun ikinci haftasında, 29 Ağustos'ta Coventry karşısında almıştı.

Takımının neden alışılmış ritmini bulmakta zorlandığını değerlendiren Hurzeler, “Acele ettik, biraz yoğunluk kaybettik, yeterince sabırlı olmadığımız için bir şeyleri zorlamaya çalıştık. 65 dakika boyunca maçı rahatlıkla kazanabilecek durumdaydık. Bu kadar çok fırsat kaçırınca hayal kırıklığına uğramak çok kolay” diye konuştu.

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Tzolakis kalesinde devleşti

Brighton'ın yaşadığı hayal kırıklığında Konstantinos Tzolakis'in kurtarışlarının da önemli payı vardı. Dokuz gün önce Yunanistan'ın Hollanda'ya 7-0 yenildiği Uluslar Ligi maçında zor bir gün geçiren kaleci, bu kez etkileyici bir performansla Brighton'a geçit vermedi. İlk yarıda Diego Gomez, Yasin Ayari ve Georginio Rutter'ın şutlarında başarılı kurtarışlar yaptı. İsveçli orta saha oyuncusu Ayari'nin ceza sahasının hemen içinden yaptığı vuruş ise üst direkten döndü.

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Hurzeler, sonuçta önemli rol oynayan rakip kaleciyi överek, “Harika bir kaleci. Çok iyi bir performans sergiledi, hakkını vermek gerek” dedi.

Penaltı tartışmasını mazeret göstermedi

Maçta tartışmalı pozisyonlar da yaşandı. Bunlardan biri, Pascal Gross'un içinde bulunduğu bir pozisyon için yapılan ancak hakemlerin kabul etmediği penaltı itirazıydı. Hurzeler ise bu kararı sonuca mazeret olarak göstermeyi reddetti ve takımının eksiklerine odaklandı.

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Hurzeler, “Pozisyonun tekrarını izlemedim. Bugün kaybetmemizin nedeni hakem değildi” dedi. Brighton ligin üst sıralarında istikrar arayışını sürdürürken , bu galibiyet Hull City'yi 11. sıraya taşıdı ve düşme hattıyla arasında önemli bir beş puanlık fark oluşturdu.