Mısır’da Dünya Kupası’nın sona erdiğini kabullenmek oldukça zor. Çılgın bir geri dönüşün ardından Arjantin, Salı akşamı çeyrek finallere yükseldi. Mostafa Ziko’nun hakem François Letexier’e acımasızca sert çıkmasının ardından, teknik direktör Hossam Hassan da kendini tutamadı.

“Golümüz sayılmadı. Penaltımız da sayılmadı. FIFA, Messi’nin elenmesini istemiyor. Bu yüzden maçın başından itibaren Arjantin’e hakem desteği verildi,” diye haykırdı mağlup takımın teknik direktörü maçın ardından.

“Adalet söz konusu olduğunda neyden bahsetmeliyim?” diye yüksek sesle sordu Hassan. “Futbolda ne yazık ki her şey teknik ve taktikle ilgili değil. Bazı şeyler saha dışında kararlaştırılıyor.”

Son olarak da oldukça cesur bir açıklamada bulundu. “Sonuçları ne olursa olsun, düşündüğümü söyleyeceğim. Bu maç açıkça manipüle edildi ve tüm dünya bunu gördü. Ve bir şey daha söylemek istiyorum: Eğer onların kazanmasını bu kadar çok istiyorlarsa, neden herkesi gelip Dünya Kupası’na katılmaya çağırıyorlar?”

Mısır kampında soğukkanlılığını koruyabilen tek kişi Mohamed Salah gibi görünüyor. Takımın mutlak yıldızı, takımından gurur duyuyor. “Sahada her şeyimizi verdik, kelimenin tam anlamıyla her şeyi. Taktik, mücadele ruhu, fedakarlıklar… Mısır o maçı kazanmak için her şeyi doğru yaptı,” diyor maçın ardından.

Salah, Arjantin’in galibiyete ulaşabilmesinin tek bir nedenine işaret ediyor. “Gerçek şu ki Arjantin’de Messi vardı ve o tüm farkı yarattı. Onu durdurmak neredeyse imkansız.”

“89 dakika boyunca mükemmel savunma yapabilirsiniz, ama onun maçı tamamen değiştirmek için tek bir saniyeye, küçük bir boşluğa ihtiyacı var. Onu takımdan çıkarırsanız kaybederler, buna hiç şüphe yok. Harika bir takıma karşı hazırlık yapabilirsiniz, ama bir mucizeye karşı hazırlık yapamazsınız,” dedi Salah.