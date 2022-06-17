Maccabi Netanya - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

İstanbul ekibinin, Maccabi Netanya ile İsrail'de oynayacağı karşılaşma ne zaman?

2022/23 sezonunda Avrupa'da mücadele etmek isteyen Medipol Başakşehir, ön eleme maçlarından olumlu sonuç çıkartmayı bekliyor.

Temsilcimiz, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda İsrail ekibi ekibi Maccabi Netanya ile eşleşti.

Peki maç ne zaman ve hangi kanalda?

Maccabi Netanya - Başakşehir maçı ne zaman?

Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi bileti alan Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya ile 28 Temmuz Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

İlk maç İstanbul'da Fatih Terim Stadı'nda oynanırken Başakşehir rövanş mücadelesine İsrail'de çıkacak.

Karşılaşmanın biletleri ise maça kısa bir süre kala PassoLig üzerinden satışa çıkacak.

Maccabi Netanya - Başakşehir maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın haklarını EXXEN elinde bulunduruyor.

Başakşehir - Maccabi Netanya mücadelesi de EXXEN'de yayınlanacak.

Daha fazlası