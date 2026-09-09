Macaristan - Ukrayna biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar B Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Uluslararası futbol Budapeşte'ye geri dönüyor; Marco Rossi'nin Macaristan'ı, UEFA Uluslar Ligi B serüvenine ikonik Puskas Arena'da Ukrayna karşısında başlayacak.

Macar taraftarlar, 25 Eylül 2026 Cuma günü milli stadı dolduracak ve Dominik Szoboszlai ile takım arkadaşlarının son dönemdeki umut verici formunu sürdürerek B Ligi 2. Grup'ta erken bir mesaj vermesini umacak.

GOAL, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi fiyatları, Puskas Arena maç bilgileri, başlama saatleri ve resmi rezervasyon ayrıntıları dahil olmak üzere Macaristan-Ukrayna maçı biletlerini satın almak için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor.

Macaristan-Ukrayna UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

Macaristan-Ukrayna maçı Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak, ancak resmi başlama saati ayrıntıları yerel yayın akışlarınız üzerinden teyit edilmelidir.

UEFA Nations League B - Hafta 1 25 Eyl 2026 - 14:45 Puskas Arena

Macaristan-Ukrayna UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

UEFA Uluslar Ligi maçları için, genel satış tribünlerinden premium koltuklara kadar uzanan birden fazla bilet seçeneği mevcut ve bunlar resmi futbol federasyonu portalları veya doğrulanmış ikincil bilet platformları üzerinden yönetiliyor.

67.215 kapasiteli Puskas Arena'daki bu açılış karşılaşmasına yoğun talep nedeniyle, bilet satışları genellikle yapılandırılmış bir süreç izler:

Resmi MLSZ ön satışı: Genel satış biletlerine öncelikli erişim, genellikle belirlenmiş ön satış dönemlerinde kayıtlı Macaristan Futbol Federasyonu (MLSZ) üyelerine ve kombine sahiplerine verilir. Genel satış: Kalan genel satış koltukları, resmi MLSZ bilet portalı üzerinden kamuya açılır ve bu profildeki bir maç için ayrılan kontenjanların hızlı şekilde tükenmesi beklenir.

İkincil bilet platformları: Tükenen bölümler veya maç günü son dakika koltukları aranıyorsa, taraftarlar StubHub gibi ikincil bilet pazar yerleri üzerinden doğrulanmış biletler satın alabilir.

Macaristan-Ukrayna UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Puskas Arena'daki UEFA Uluslar Ligi maçlarında nominal bilet fiyatları, oturma kategorisine, görüş açısına ve yaş uygunluğuna göre değişir:

Kategori kademeleri: Puskas Arena'daki genel satış biletleri birden fazla fiyat bandına ayrılır ve yetişkinler için nominal fiyatlar, koltuğun konumuna bağlı olarak genellikle yaklaşık 30 € ile 100 € arasında değişir.

İndirimli biletler: İndirimli biletler genellikle belirlenmiş genel satış bölümlerinde çocuklar, genç yetişkinler ve yaşlılar için sunulur.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar tribünündeki koltuklar, premium görüş açıları nedeniyle daha yüksek fiyatlandırılırken, üst kat ve köşe bölümleri daha bütçe dostu giriş noktaları sunar. Dijital mobil biletler: Puskas Arena'da maça giriş büyük ölçüde dijitaldir ve seyirciler biletlerini genellikle resmi bilet uygulamaları üzerinden doğrudan akıllı telefonlarında alır.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve erişilebilirlik

Bu karşılaşma için deplasmana gelen Ukrayna taraftarlarına, Puskas Arena'da belirlenmiş bir deplasman bölümünde koltuk ayrılır.

UEFA Uluslar Ligi maçlarında deplasman tribünü için nominal bilet fiyatları genel olarak iç saha bölümleriyle benzer bir bantta düzenlenir ve tipik olarak yaklaşık 30 € ile 60 € arasında değişir.

Resmi deplasman kontenjanından bilet satın almak için, deplasmana gelen taraftarların genellikle Ukrayna Futbol Federasyonu'nun (UAF) resmi taraftar kanallarına kayıtlı üye olması gerekir. Deplasman tribünü kontenjanları resmi UAF bilet kanalları üzerinden dağıtılır ve Ukrayna'nın bu kampanyadaki deplasman desteğini çevreleyen koşullar göz önüne alındığında hızlı şekilde tükenebilir.

Macaristan-Ukrayna UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

Macaristan-Ukrayna form durumu

Macaristan son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Kazakistan'ı hazırlık karşılaşmasında 3-1 yenen ekip, bir önceki maçta da Finlandiya'yı 2-1 mağlup etti. Bu süreçteki tek yenilgisi, Dünya Kupası elemelerinde İrlanda karşısında 3-2'lik skorla geldi. Macaristan bu beş maçta yedi gol attı ve beş gol yedi.

Ukrayna son beş maçının üçünü kazandı; bu süreçte bir yenilgi aldı ve hiç beraberlik yaşamadı. Son sonucunu deplasmanda Polonya'yı 2-0 yenerek alan ekip, yakın dönem maçları arasında Arnavutluk karşısında alınan 1-0'lık galibiyeti de barındırıyor. Dünya Kupası elemelerinde İsveç'e 3-1 yenildiler ve Fransa karşısında 4-0'lık ağır bir mağlubiyet yaşadılar. Ukrayna bu beş maçta altı gol attı ve yedi gol yedi.

Macaristan-Ukrayna: Son kafa kafaya eşleşme kaydı

Macaristan ile Ukrayna arasındaki son beş karşılaşmaya ilişkin şu anda kafa kafaya veri mevcut değil. Geçmiş maç kayıtları doğrulandığında bu bölüm güncellenecek.



