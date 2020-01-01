Macaristan - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde, Türk Milli takımımız Macaristan karşısında galibiyet arayacak.

UEFA Uluslar B Ligi mücadelesinde A Milli Takım, Macaristan deplasmanına çıkacak.

18 Kasım Çarşamba günü TSİ 22:45'de Puskas Arena'da oynanacak mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak.

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liderliği hedefliyor

Türkiye grupta 6 puanla üçüncü sırada bulunuyor. 8 puanla birinci, aynı puana sahip Macaristan ikinci ve ise 3 puanla son sırada. Milli Takım'ın olası bir Macaristan galibiyeti grubu 1. sırada tamamlaması için yetmiyor. Bunun için Rusya'nın, Sırbistan'la oynayacağı maçta puan kaybı yapması gerekiyor.

B Ligi'ndeki senaryolar

Macaristan'ın Sırbistan ile 1-1 berabere kalmasıyla, ligdeki pek çok ihtimalin kapısı aralandı. Milli takımımızın, grubu lider bitirme, grupta kalmaya devam etme ve bir alt lige düşme ihtimallari bulunuyor.

Daha fazla takım

Türkiye'nin olası bir Macaristan galibiyeti ve Rusya'nın Sırbistan karşısında puan kaybetmesi, Milliler için A Ligi'ne yükselme anlamına geliyor. Türkiye, Rusya'ya karşı ikili avarejda üstün bir durumda. Ancak Ay-yıldızlı ekibin C Ligi'ne düşmesi de söz konusu. Macaristan'a yenilmemiz ve Sırbistan'ın Rusya'yı yenmesi durumunda Sırplar ile 6 puanda eşitleneceğiz. İkili averajda Sırbistan bizden üstün olduğu için, Milli Takım grupta son sıraya düşüyor. Macaristan karşısında alınacak bir puan ise Türkiye'yi B Ligi'nde tutmaya yetiyor.

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Milli Takım'da eksikler

Uluslar Ligi'nde son maçını Macaristan'a karşı yapacak olan Türkiye'de kart cezalısı Cengiz Ünder, sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü Zeki Çelik, Efecan Karaca ve Enes Ünal maçta forma giyemecek.