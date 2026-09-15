Macaristan, 2024/25 organizasyonunda oynadığı sekiz maçın yalnızca birini kazanıp A Ligi'nden düştükten sonra, UEFA Uluslar Ligi'nin mevcut edisyonunda daha iyi bir performans sergilemek isteyecek. Macaristan'ın yaklaşan maçları için biletleri bugün satın alabilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki iç saha açılışını Ukrayna'ya karşı yaptıktan ve deplasmanda Belfast'ta Kuzey İrlanda ile karşılaştıktan sonra Macaristan, organizasyonun lig aşamasının 3. maç gününde, 2 Ekim Cuma günü Puskás Aréna'da Gürcistan'ı ağırlayacak. Macarlar, lig aşamasında üç rakibin tamamıyla iç saha ve deplasmanda olmak üzere oynayacak ve toplam altı maça çıkacak.

Her grubun birincisi 2028-29 UEFA Uluslar Ligi A'ya yükselecek, her grubun dördüncüsü ise 2028-29 UEFA Uluslar Ligi C'ye düşecek. Buna ek olarak, her grubun ikinci ve üçüncü sıradaki takımları, iç saha ve deplasmanda iki ayak üzerinden oynanacak yükselme/düşme play-off'larına katılacak.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere Macaristan-Gürcistan UEFA Uluslar Ligi maçı biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Macaristan-Gürcistan UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Macaristan-Gürcistan maçı, 2 Ekim Cuma günü Budapeşte'deki Puskás Aréna'da oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati CET ile 20.45 olarak planlandı.

UEFA Nations League B - Hafta 3 2 Eki 2026 - 14:45 Puskas Arena

Macaristan-Gürcistan UEFA Uluslar Ligi bileti nasıl alınır?

Macaristan-Gürcistan UEFA Uluslar Ligi maçı için resmî biletler, merkezi bir UEFA portalı yerine doğrudan ilgili ulusal futbol federasyonları üzerinden satın alınmalıdır.

Ev sahibi takım taraftarları için biletler, ağustos sonundan bu yana Macaristan Futbol Federasyonu'ndan (MLSZ) temin edilebiliyor. Genel satıştan önce öncelikli dönemler ilk olarak resmî taraftar kulübü üyeleri ve kombine sahipleri için açıldı.

Deplasman tribünü biletleri ise Gürcistan Futbol Federasyonu'na (GFF) tahsis edildi ve federasyonun resmî biletleme ortağı Biletebi.ge üzerinden satışa sunuldu.

Son dakika koltuk bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili transfer: StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından korunur. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç gününden önce ulaşacağı konusunda güven verir.

Macaristan-Gürcistan UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Macaristan-Gürcistan UEFA Uluslar Ligi maçı için resmî biletler, ev sahibi futbol federasyonu üzerinden doğrudan satın alındığında €40-€95 aralığındaydı.

Puskás Aréna stadı dört ana kategoriye ayrılıyor:

Kategori 1 (Uzun kenar - alt katlar) : Bunlar premium standart biletlerdir ve sizi ana yan çizgiler boyunca, sahaya yakın Doğu ve Batı tribünlerine yerleştirir. En pahalı koltuklardır ancak en iyi izleme noktasını sunar.

Kategori 2 (Uzun kenar - üst katlar) : Yan çizgiler boyunca yer alır ancak stadın daha yüksek katlarındadır. Sahadan daha uzakta otursanız da oyunu yine harika bir yan çizgi açısından izlersiniz.

Kategori 3 (Kısa kenar - alt katlar) : Bu koltuklar alt seviyede, kalelerin hemen arkasındadır. Genellikle en tutkulu ev sahibi takım taraftarları burada oturur ve inanılmaz, gürültülü bir atmosfer sunar.

Kategori 4 (Kısa kenar - üst katlar) : Bütçe dostu en uygun seçenektir. Bu koltuklar stadın en üst katında, kalelerin arkasında yer alır.

İlave bilgiler için tarih yaklaştıkça millî takımın resmî sitelerini ve güncel bulunabilirlik için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Puskás Aréna hakkında bilmeniz gereken her şey

Macaristan'ın Budapeşte kentindeki Puskás Aréna, Avrupa'nın en etkileyici ve teknolojik açıdan en gelişmiş futbol statlarından biridir.

Kasım 2019'da açılan stat, futbol maçları için 67.215 seyirci kapasitesine sahip ve konserlerde 80.000 kişiye kadar ev sahipliği yapabiliyor.

Stadyum, efsanevi Népstadion'un (Halk Stadyumu) tamamen yerini alırken fiziksel malzemelerini geri dönüştürüp güzel mirasını koruyarak Macar futbol tarihinin bir anıtı olarak yükseliyor.

Puskás Aréna'daki unutulmaz anlar:

UEFA Euro 2020 : Arena, turnuva sırasında dört büyük maça ev sahipliği yaptı. COVID-19 pandemisi kısıtlamaları sırasında yüzde 100 dolu tribüne izin veren tek stat olmasıyla dünya çapında ün kazandı ve eşsiz, coşkulu bir atmosfer yarattı.

Avrupa kupası finalleri : 2020 UEFA Süper Kupası'na (Bayern Münih-Sevilla), 2023 UEFA Avrupa Ligi Finali'ne (Sevilla-Roma) ve yakın dönemdeki 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne (PSG-Arsenal) başarıyla ev sahipliği yaptı.

Tarihi konserler : Eski stat, Louis Armstrong, Queen (Freddie Mercury'nin son konserlerinden biri), Michael Jackson ve Rolling Stones gibi efsanevi müzik figürlerini ağırladı. Yeni arena da bu mirası sürdürerek Rammstein ve Guns N' Roses gibi dev modern isimlere ev sahipliği yapıyor.

Geri dönüştürülen tarih: Eski stat basitçe ortadan kaldırılmadı. Eski Népstadion'dan yaklaşık 50.000 metreküp beton ve malzeme geri dönüştürülerek yeni Puskás Aréna'nın temellerinde kullanıldı.

Oraya nasıl gidilir?

Budapeşte'deki Puskás Aréna'ya ulaşmanın en iyi ve en güvenilir yolu toplu taşımadır, çünkü etkinlik günlerinde özel otopark ciddi biçimde kısıtlanır ve stadın hemen çevresindeki yollar çoğu zaman kapatılır.

Stat, Budapeşte'nin XIV. bölgesinde yer alır ve şehrin ulaşım ağına son derece iyi bağlanmıştır.

Metro ile: Arenaya ulaşmanın en hızlı yolu metrodur ve şehir trafiğini tamamen atlamanızı sağlar.

M2 (Kırmızı) Metro Hattı'nı kullanın. Puskás Ferenc Stadion istasyonunda inin. Buradan stat kapılarına yürüyerek 2-5 dakikada ulaşabilirsiniz.

Tramvay ile: Budapeşte, dış bölgeleri doğrudan stat çevresine bağlayan mükemmel bir tramvay sistemine sahiptir.

1 veya 1A numaralı tramvaya binin ve Puskás Ferenc Stadion durağında inin.

Otobüs veya troleybüs ile: Yakın mahallelerden geliyorsanız, birkaç yüzey hattı doğrudan stat kompleksinin hemen dışında durur.

75 numaralı troleybüs: Kompleksin kuzey tarafına yakın olan Egressy út / Stefánia út durağında inin.

Şehir içi otobüsler: 95, 130 ve 195 numaralı hatların tamamı stadın hemen bulunduğu bölgeye hizmet verir.

Yürüyerek: City Park (Városliget) veya Keleti Tren İstasyonu yakınında kalıyorsanız yürümek oldukça pratiktir. Stat, Dózsa György út ve Stefánia út gibi ana güzergâhlar üzerinde yer alır ve büyük kalabalıkları güvenli şekilde karşılamak üzere tasarlanmış, yayaya uygun geniş granit meydanlara sahiptir.

Macaristan-Gürcistan UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Macaristan-Gürcistan: Son durum

FIFA sıralaması: Macaristan (#39) - Gürcistan (#72)

Geçen kasım ayındaki son Dünya Kupası elemesi maçını kaybedip finalleri kaçırmasından bu yana Macaristan, dört hazırlık maçında yenilgi yüzü görmedi; üç galibiyet ve bir beraberlik aldı. Bu hazırlık maçlarının tamamı iç sahada oynandı.

Macaristan gibi Gürcistan da 2026 yılı boyunca UEFA Uluslar Ligi'ne namağlup giriyor ve hanesinde iki galibiyet ile iki beraberlik bulunuyor. Ancak deplasmandaki rekabetçi maç performansının gelişmesi gerekiyor, çünkü dış sahada önem taşıyan karşılaşmalarda üst üste üç yenilgi aldılar.

Macaristan-Gürcistan: Son ikili rekabet karnesi

A takım erkek futbolunda Macaristan ile Gürcistan arasında ikili rekabette denge var; iki takımın da birer galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki son karşılaşma, Eylül 2001'de Tiflis'te oynanan 2002 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçıydı ve Gürcistan bu maçı 3-1 kazandı.

Grp. 2 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Gürcistan GEO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Macaristan HUN 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Kuzey İrlanda NIR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ukrayna UKR 0 0 0 0 0 0 0 0 Yükselme Yükselme Play-off Küme Düşme Play-off Küme Düşme







