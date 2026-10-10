"Maçtan önce Bayern'in santra taktiğinin ne olduğunu açıkça konuşmuştuk; topu Manuel Neuer'e geri oynuyorlar ve o da topu ileri vuruyor", dedi Fellhauer maçın ardından: "Bu durumda benim işim buydu." Forvet oyuncusu, Luis Diaz'ın santranın hemen ardından verdiği geri pası yeterince iyi kontrol edemeyen Alman rekortmeninin tecrübeli isminin büyük hatasından faydalandı.

Fellhauer sonunda henüz sekiz saniye sonra sevinç yaşadı ve böylece Bundesliga tarihinin en hızlı golcüsü oldu. Hedefinin, Alphonso Davies'in "beni engellemesine izin vermemek, bir şekilde koşuyu sürdürmek ve kalecinin topu tamamen kontrollü şekilde oynamasını engellemek olduğunu" söyledi. "Ve bu durumda harika işe yaradı."

Erken gelen 1-0'lık gol fırsatını, Davies'i "nispeten kolay" geçtikten sonra sezdiğini söyledi. "Sonra Manu'nun topu biraz açtığını gördüm ve elimden geldiğince yakınına gitmeyi deneyip bir şekilde baskı kurmaya çalıştım ve bir şekilde topu engellemeyi başardım. Sonra bir anda kaleyle karşı karşıya kaldım, topu bir kez daha önüme aldım ve kaleye vurdum", diye açıkladı Fellhauer. Bunun kariyerinin en kolay golü olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Şimdiye kadar evet, öyle denebilir."

Robin Fellhauer, Karim Bellarabi ve Kevin Volland'dan gelen mesajları açıkladı

Ayrıca Fellhauer, boş kaleyi gördüğü andaki düşüncelerine de ışık tuttu. "Dürüst olmak gerekirse, topu bir kez daha önüme alayım diye düşündüm. Ya auta atarsan." Maçın ardından, daha önce Almanya'nın en üst ligindeki en hızlı gol rekorunu elinde bulunduran Kevin Volland ve Karim Bellarabi'den de tebrik mesajları aldığını söyledi. İki eski milli oyuncu da gollerini dokuz saniyede atmıştı.

"Bu gerçekten çok ama çok havalı bir şey", dedi Fellhauer ve ekledi: "Buna sevinilebilir." Tarih kitaplarına geçen bu anın kutlanıp kutlanmayacağını ise henüz bilmediğini söyledi. "Bay Gregoritsch bana az önce sadece takıma bir şeyler ısmarlamam gerektiğini fısıldadı."

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FC Bayern Münih: Luis Diaz'ın golü neden sayılmalıydı?

Fellhauer'in yıldırım golüne rağmen FC Augsburg için sonuçta sezonun altıncı maçında üçüncü galibiyet gelmedi. Rodrigo Ribeiro, 64. dakikada Fuggerstadt ekibini bir kez daha öne geçirmişti; bunda Neuer'in yine talihsiz bir şekilde hareket etmesinin de payı vardı. Ancak Nathaniel Brown 80. dakikada skoru 2-2'ye getirdi. Münih ekibinin o an için 1-1'lik eşitliği sağlayan golünü ise Ismael Saibari (55.) kaydetti.

Ancak tüm gerçeğin bir parçası da, Bayern'in Luis Diaz'la 50. dakikada bulduğu bir golün muhtemelen haksız yere iptal edilmiş olmasıydı. Hakem Sven Jablonski, VAR'ın müdahalesinin ardından söz konusu pozisyonda Josip Stanisic'in ofsaytta olduğunu değerlendirdi. Ancak eski hakem Patrick Itrrich ile FCB yöneticisi Max Eberl'in daha sonra eleştirdiği gibi, gol yeni bir oyun durumundan doğmuştu. Toplamda Münih ekibinin tam dört golü hakem ekibi tarafından iptal edildi.

Augsburg ise başarılı sezon başlangıcı sayesinde yine de sevinmek için her türlü nedene sahip. Teknik direktör Manuel Baum'un ekibi, sekiz puanla Bundesliga'da altıncı sırada yer alıyor.