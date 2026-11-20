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1. FC Köln'ün aktif taraftar grupları, cuma akşamı Bayern Münih'e karşı oynanacak Bundesliga maçını boykot edeceklerini açıkladı.

Maçın başlama düdüğünden hemen önce 1. FC Köln, ultrasların Münih'teki Allianz Arena'ya girmemeye karar vererek evlerine dönmek üzere yola çıktığını duyurdu. Kararın nedeni, taraftar malzemelerine getirilen sınırlamalar.

Söz konusu sınırlama, Bayern Münih'in Köln taraftarlarına deplasman tribününde en fazla beş büyük sallama bayrağına izin vermesiyle ilgili. "Yetkili makamların talimatları" nedeniyle daha fazlasına izin verilemediği belirtildi. 1. FC Köln, akşam saatlerinde yaklaşık 400 taraftarının dönüş yolculuğunun "sakin ve sorunsuz" başladığını açıkladı.

Köln Teknik Direktörü Rene Wagner, başlama düdüğünden birkaç dakika önce Sky'a yaptığı açıklamada, "Taraftarların yanımızda olmaması her zaman üzücü, özellikle de böylesine zorlu bir deplasman maçında" dedi.

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Münih'te oynanan son maçta da aktif taraftar gruplarının büyük bölümü tribünde yoktu. "Wilden Horde" ultrasları, Köln'deki lokalleri yandığı için Mayıs 2026'da maça gitmek üzere çıktıkları yolculuğu yarıda kesmişti.