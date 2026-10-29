“Maç kendi kendine hazırlanır!”: Inter’in liderliğe yükselmesinin ardından Ivan Provedel’den derbi öncesi iddialı uyarı

Inter, Venezia karşısında maçın sonlarında gelen iki kendi kalesine golle 2-0'lık zorlu bir galibiyet elde ederek Serie A'nın zirvesinde 25 puanlık tarihi bir rekora imza attı. Öne çıkan kaleci Ivan Provedel, takımının savunmadaki direncini överken ekibin tüm dikkatini cumartesi günü AC Milan'a karşı oynanacak dev derbiye çevirdiğini söyledi.

Reklam

Inter, Venedik'te zorlu bir galibiyetle liderliğini korudu

Inter Milan, Penzo Stadyumu'nda Venezia'yı 2-0 mağlup ederek 25 puanla Serie A'nın zirvesindeki yerini korudu. Bu, takımın üç puanlı sistemde dokuz hafta sonunda ulaştığı en yüksek puan. Cristian Chivu'nun ekibi, Venezia'nın iptal edilen iki golünün ardından son on dakikada Moreno ve Halhal'ın kendi kalelerine attığı iki golle galibiyete ulaştı.

Kaleci Ivan Provedel, ilk yarıda Kike Perez ve Lauberbach'ın şutlarında kritik kurtarışlar yaparak ev sahibine gol izni vermedi ve Inter formasıyla ilk kez bir maçta kalesini gole kapattı.

Bu kritik galibiyet, Inter'e cumartesi günü ezeli rakibi AC Milan ile oynayacağı merakla beklenen maç öncesinde büyük bir moral verdi.

Provedel, Milan derbisi öncesindeki yaklaşımlarını anlattı

Başarılı performansının ardından konuşan Provedel, derbiye hazırlanırken takımın motivasyon sorunu yaşamayacağını vurguladı. Provedel, “İşimi yaptım ve neyse ki golü bulup üç puanı almayı başardık. En iyi performansımızı sergilemesek de üç puanı aldık. Böyle şeyler olabilir” dedi.

Reklam Reklam

Kaleci, “Derbiye mümkün olan en iyi durumda çıkmalıyız. Bence bu maçın kendisi yeterli motivasyonu sağlayacak; teknik direktörün yalnızca taktik yönüne odaklanması gerekecek. Şimdi dinleneceğiz ve yarın bu maçı düşünmeye başlayacağız” diye ekledi.

Related Topics

Provedel, takımdaki güçlü uyumu överek bunun büyük maçlar için ideal bir temel olduğunu söyledi.

Thuram ve Diouf kazanma kararlılığını vurguladı

Galibiyette pay sahibi olan Marcus Thuram ile orta saha oyuncusu Andy Diouf, Provedel gibi sıkışık fikstürde takımın yorulmak bilmeyen çalışma azmine dikkat çekti. Thuram, “Maçın içinde kaldık ve üç puanı almak için iki önemli gol attık. Her maçta olduğu gibi kazanmak ve her zaman %100'ümüzü vermek istiyoruz” dedi.

Reklam

Diouf, yaklaşan karşılaşmanın hem oyuncular hem de taraftarlar için önemini vurguladı. Diouf, “Bu takımlara karşı deplasmanda oynamak hiçbir zaman kolay değil ama başardık ve şimdi büyük bir maça hazırız” dedi.

Fransız orta saha oyuncusu, “Derbi bizim ve taraftarlar için çok önemli; kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Reklam

Gözler büyük derbi için San Siro'da

Venedik'teki zorlu deplasmanı geride bırakan Inter, tüm dikkatini 31 Ekim Cumartesi günü San Siro'da AC Milan'a konuk olacağı maça çevirdi.

Chivu'nun ekibi derbiye puan tablosunun zirvesinde giriyor.

Reklam

Inter, lig sezonuna yaptığı rekor başlangıcı sürdürmeye çalışacak.