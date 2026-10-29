“Maç kendi kendine hazırlanır!”: Inter’in liderliğe yükselmesinin ardından Ivan Provedel’den derbi öncesi iddialı uyarı

Inter, Venedik'te zorlu bir galibiyetle liderliğini korudu
Inter Milan, Penzo Stadyumu'nda Venezia'yı 2-0 mağlup ederek 25 puanla Serie A'nın zirvesindeki yerini korudu. Bu, takımın üç puanlı sistemde dokuz hafta sonunda ulaştığı en yüksek puan. Cristian Chivu'nun ekibi, Venezia'nın iptal edilen iki golünün ardından son on dakikada Moreno ve Halhal'ın kendi kalelerine attığı iki golle galibiyete ulaştı.
Kaleci Ivan Provedel, ilk yarıda Kike Perez ve Lauberbach'ın şutlarında kritik kurtarışlar yaparak ev sahibine gol izni vermedi ve Inter formasıyla ilk kez bir maçta kalesini gole kapattı.
Bu kritik galibiyet, Inter'e cumartesi günü ezeli rakibi AC Milan ile oynayacağı merakla beklenen maç öncesinde büyük bir moral verdi.
Provedel, Milan derbisi öncesindeki yaklaşımlarını anlattı
Başarılı performansının ardından konuşan Provedel, derbiye hazırlanırken takımın motivasyon sorunu yaşamayacağını vurguladı. Provedel, “İşimi yaptım ve neyse ki golü bulup üç puanı almayı başardık. En iyi performansımızı sergilemesek de üç puanı aldık. Böyle şeyler olabilir” dedi.
Kaleci, “Derbiye mümkün olan en iyi durumda çıkmalıyız. Bence bu maçın kendisi yeterli motivasyonu sağlayacak; teknik direktörün yalnızca taktik yönüne odaklanması gerekecek. Şimdi dinleneceğiz ve yarın bu maçı düşünmeye başlayacağız” diye ekledi.
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Provedel, takımdaki güçlü uyumu överek bunun büyük maçlar için ideal bir temel olduğunu söyledi.
Thuram ve Diouf kazanma kararlılığını vurguladı
Galibiyette pay sahibi olan Marcus Thuram ile orta saha oyuncusu Andy Diouf, Provedel gibi sıkışık fikstürde takımın yorulmak bilmeyen çalışma azmine dikkat çekti. Thuram, “Maçın içinde kaldık ve üç puanı almak için iki önemli gol attık. Her maçta olduğu gibi kazanmak ve her zaman %100'ümüzü vermek istiyoruz” dedi.
Diouf, yaklaşan karşılaşmanın hem oyuncular hem de taraftarlar için önemini vurguladı. Diouf, “Bu takımlara karşı deplasmanda oynamak hiçbir zaman kolay değil ama başardık ve şimdi büyük bir maça hazırız” dedi.
Fransız orta saha oyuncusu, “Derbi bizim ve taraftarlar için çok önemli; kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Gözler büyük derbi için San Siro'da
Venedik'teki zorlu deplasmanı geride bırakan Inter, tüm dikkatini 31 Ekim Cumartesi günü San Siro'da AC Milan'a konuk olacağı maça çevirdi.
Chivu'nun ekibi derbiye puan tablosunun zirvesinde giriyor.
Inter, lig sezonuna yaptığı rekor başlangıcı sürdürmeye çalışacak.