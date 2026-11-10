Barcelona'nın teknik direktörü Alman Hansi Flick, milli takımlara katılmayan oyuncularına, uluslararası ara döneminin bitiminin ardından beklenen maç yoğunluğu nedeniyle 5 günlük izin verdi. Bu dönemde Katalan ekibi, çeşitli turnuvalarda bir dizi karşılaşmaya çıkacak.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Flick bu sabah, uluslararası görevleri nedeniyle takım antrenmanlarından uzak kalan oyuncuların fazlalığı sebebiyle, aile ortamında ve üst üste ikinci gün olmak üzere Barcelona'nın haftanın son antrenmanını yönetti.

Buna bağlı olarak Alman teknik adam, ülkelerinin milli takımlarına çağrılmayan oyuncuların antrenman yükünü hafifletmeye ve onlara önümüzdeki pazartesi gününe kadar izin vermeye karar verdi.

Şu anda Barcelona'nın çok sayıda oyuncusu dünyanın çeşitli yerlerinde ülkelerinin milli takımlarında bulunuyor. Bu oyuncular: Joan Garcia, Cubarsi, Pedri, Fermin, Lamine Yamal, Marc Bernal, Cancelo, Gordon, De Jong, Livakovic, Raphinha ve Hamza Abdülkerim.

Gelecek maçlar BAR La Liga 08:00 VIL

Dolayısıyla Flick'in bu günlerde emrinde yalnızca sakat oyuncular bulunuyor. Bunlar: Ronny Bardji, Dani Olmo, Kounde, Espart, Rodri. Bunların yanı sıra ülkelerinin milli takımlarına çağrılmayan profesyonel oyuncular da var: Christensen, Szczesny, Baldé, Gerard Martin, Gabriel Jesus, Gavi, Eric Garcia, Ademi ve Bryan Farinas.

Alman teknik adam, salı günkü antrenmana genç ikili Max Bonfill ve Alex Gonzalez'in katılmasının ardından, müsabakalara ara verilen dönemi oyuncularına 5 güne kadar uzanan bir izin vermek için değerlendirdi.

Tüm oyuncular yarın çarşamba günü izinli olacak. Perşembe günü ise antrenmanlara gelmek zorunlu olmayacak; bu durum yalnızca sakatlıklarından iyileşmek için tedavi programlarına tabi tutulan ya da isteğe bağlı olarak spor tesislerine gitmek isteyen oyuncular için geçerli olacak. Önümüzdeki pazartesi gününe kadar antrenmanlara gelme yükümlülüğü bulunmayacak.

Son derece zorlu bir maç takvimi

Oyuncuların önümüzdeki hafta antrenmanlara dönmesiyle birlikte Barcelona'yı, takıma yılbaşı tatili dönemine kadar nefes alma fırsatı tanımayacak yoğun bir maç takvimi eşliğinde, kulüp tesislerinde yoğun bir çalışma programı bekliyor.

Katalan ekibi; İspanya La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Kral Kupası'nda bir dizi karşılaşmaya çıkacak.

Barcelona; Villarreal, Sabah, Deportivo, Atletico Madrid, Celta Vigo, Manchester City, Malaga, Real Sociedad ve henüz yapılmayan İspanya Kral Kupası kura çekiminden çıkacak takıma karşı mücadeleye hazırlanıyor.