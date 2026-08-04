Maç bitiminden kısa süre sonra forma değişikliği: Oliver Baumann, Dünya Kupası’ndaki FIFA çılgınlığını anlattı

"Lütfen futbolu futbol olarak bırakalım ki mesele spor olsun", dedi 36 yaşındaki kaleci, TSG Hoffenheim'ın Seefeld'deki hazırlık kampında düzenlenen medya buluşmasında. "Spor ve futbol çok güzel, duygularla ve oyunun kendisiyle yaşıyor. Bunun kaybolmasına izin verilmemeli. Sporu seven hepimizin, bu kadar çok değiştirildiği için bir noktada artık ondan keyif almamaya başlaması olmamalı."

Baumann, özellikle yeni uygulamaya konulan Dünya Kupası rozetlerinin kullanımı konusunda da şikayette bulundu: "Formada böyle küçük rozetler vardı. Daha uzun süredir takımda olan ya da birden fazla Dünya Kupası oynamış oyuncularınkinde 'Legacy' yazıyordu, benimkinde ise 'Debütant' ya da buna benzer bir şey. Sonra insanlar soyunma odasında dolaşıp sadece hafifçe ütülenerek yapıştırılmış bu rozetleri yeniden söküyor. Bana bununla para da kazanılacağının söylendiği açıklandı. Ben de sadece şunu düşünüyorum: 'Formamı rahat bırakın, ben onu yine geri götürmek istiyorum!'"

Edinilen bilgilere göre rozetler, FIFA'nın merchandising üreticisi Fanatics ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının bir parçası. Fanatics, diğer işlerinin yanı sıra koleksiyon kartları ve sticker alanında faaliyet gösteren Topps'u da işletiyor. 2030 Dünya Kupası'nın ardından Topps, uzun yıllardır partner olan Panini'den hakları devralacak. Formalardan çıkarılan rozetlerin daha sonra nasıl bir formatta piyasaya sürüleceği ise henüz bilinmiyor.

Oliver Baumann, hydration break'leri ve final stadını eleştirdi

Baumann, tartışmalı hydration break'lerin gerçek iklim koşullarından bağımsız şekilde uygulanmasından da yakındı: "Örneğin Houston'da stat 22 dereceye kadar klimalandırılmıştı ama sırf kağıt üzerinde öyle yazdığı için ara yine de verildi." Su molaları, birçok TV kanalı tarafından ek reklam blokları yayımlamak için kullanıldı.

Baumann, New York yakınlarındaki East Rutherford'da bulunan final stadındaki koşulları da eleştirdi. Almanya, burada Ekvador'a karşı üçüncü grup maçına çıkmıştı. "Zemin kupkuruydu. Benim için burası final stadı olmazdı, en azından saha koşulları açısından."

Baumann, Dünya Kupası'nda geri dönen Manuel Neuer'in arkasında Almanya'nın yedek kalecisi olarak görev yaptı. Teknik direktör Julian Nagelsmann turnuva öncesinde her ne kadar farklı açıklamalar yapmış olsa da Baumann, kadro açıklanmadan önce oldukça eleştirel ifadeler eşliğinde sonunda 2 numaraya indirildi.

"Sonunda her şeyin böyle gelişmiş olmasına onun da üzüldü", dedi Baumann ve eski hocasıyla "hala çok iyi bir ilişkisi olduğunu, bunun o dönemde de böyle olduğunu" söyledi. "Sportif kararlar bu noktada kabul edilir ve bu nedenle konu benim için kapanmıştır."

DFB takımı, son 16 turunda sürpriz ekip Paraguay'a elendi, Nagelsmann da ardından DFB yönetiminin hafif baskısı altında görevinden ayrıldı. Onun yerine A Milli Takım'ın başına artık Jürgen Klopp geçti.