Mac Allister sessizliğini bozdu: Liverpool'da büyük bir üzüntü hissediyorum

Liverpool orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister, kulübün kendisine sözleşme yenileme teklifi sunmamasından dolayı üzüntü duyduğunu ifade ederken, geçen yaz transfer döneminde önünde ayrılık seçenekleri bulunduğunu da açıkladı.

Arjantinli yıldız, Haziran 2023'te Brighton'dan Liverpool'a beş yıllık bir sözleşmeyle katılmıştı. Bu yıl takım arkadaşları Dominik Szoboszlai ve Ryan Gravenberch'in sözleşmeleri uzatılırken, kulüp yönetimi onun için benzer bir adım atmadı.

Yarın çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Atletico Madrid maçı öncesinde konuşan Mac Allister, Anfield'daki geleceği hakkında son derece açık sözlü konuştu.

27 yaşındaki oyuncu, "BBC"nin aktardığına göre şunları söyledi: "Kulübün bana yeni bir sözleşme sunacak durumda olmadığı yönünde haberler aldım, bu da beni doğal olarak büyük bir üzüntüye boğuyor. Herkes bu kulüp için her gün antrenmanlarda ve maçlarda yüzde yüz çaba gösterdiğimi görüyor. Elbette her oyuncu gibi mükemmel maçlar da kötü maçlar da yapabilirim, ama her zaman elimden gelenin en iyisini ortaya koyuyorum."

2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantinli şöyle devam etti: "Dominik ve Ryan'ın sözleşmelerini yenilemesi beni çok mutlu ediyor, çünkü bunu hak ediyorlar. Ancak aynı zamanda kendi sözleşme yenilememi alamadığım için biraz üzülüyorum. Buna rağmen hâlâ zaman var. Taraftarların endişelenmesine gerek yok, çünkü buradaki son günüme kadar elimden geleni yapacağım."

Adı Manchester City'ye transfer ihtimaliyle anılan Mac Allister, sözleşmesinin uzatılmaması kararı konusunda Liverpool yönetimiyle doğrudan bir temasının olmadığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Birlikte Premier Lig şampiyonluğunu kazandık, birlikte zor zamanlar geçirdik. Ben her zaman elimden gelenin hepsini veriyorum ve ne olacağını göreceğiz. Kanıtlayacak bir şeyim olduğunu düşünmüyorum, ama rekabet edebileceğim seviyeyi göstermem gerekiyor ve bunun gerçekleşmesini umuyorum."

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Orta saha oyuncusu, kulübe olan büyük sevgisini vurgulayarak şöyle konuştu: "Bu kulübü seviyorum ve taraftarları çok seviyorum. Bunun muhteşem bir kulüp olduğunu ve bu şehrin çok özel bir şeye sahip olduğunu çok iyi biliyorum. Burada olmaktan mutluyum."

Geçen yaza dair ise şunları ekledi: "Yaz döneminde ayrılık seçenekleri vardı, ama şu anda doğru kulüpte olduğuma ve onun için enerjimin yüzde yüzünü ortaya koyacak doğru zihniyete sahip olduğuma inanıyorum."

Mac Allister, Liverpool'un (2024-2025) sezonunda Premier Lig şampiyonluğunu kazanan kadrosunun temel bir parçasıydı. Ancak geçen sezonun ne bireysel ne de takım olarak iyi geçmediğini itiraf etti; Liverpool ligi beşinci sırada tamamlamış ve teknik direktör Arne Slot görevden alınmıştı.

Mac Allister'ın geçen sezon Liverpool ile tüm kulvarlarda 55 maça çıktığını, buna karşılık (2024-2025) sezonunda 49 maç oynadığını hatırlatalım.