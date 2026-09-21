Liverpool orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister, İngiliz kulübüyle geleceğine dair ayrıntıları "ESPN" ile yaptığı bir röportajda açıkladı ve bu esnada Arjantin efsanesi Lionel Messi'ye büyük övgüler de yağdırdı.

Mac Allister bu ayın başında, kulübün sözleşme uzatma teklifi sunmamasından dolayı "büyük bir üzüntü" hissettiğini dile getirmiş, ancak geçen yaz ayrılma fırsatlarına sahip olmasına rağmen Anfield'da kalmayı tercih etmişti.

Arjantinli milli oyuncu, kulübün orta saha arkadaşları Ryan Gravenberch ve Dominik Szoboszlai'nin sözleşmelerini uzatmak için iki teklif sunmasına, kendisinin ise benzer bir teklif almamasına daha önce hayal kırıklığı ifade etmişti.

Mac Allister şunları söyledi: "Şu ana kadar kesin bir karar yok. Sözleşmem hâlâ iki yıl sonra sona eriyor. Söylediğim gibi, elimden gelen her şeyi vereceğim. Bu süre zarfında pek çok şey olabilir ve mevcut birçok seçenek var."

Ve ekledi: "Bunun daha fazla yıla uzamasını umuyorum, ancak eğer sadece iki yılla sınırlı kalırsa, bu iki yılın tadını ailemle birlikte çıkarmam gerekecek, çünkü dünyanın en iyi kulüplerinden birinde bulunduğuma dair hiçbir şüphem yok."

Eski Brighton oyuncusu, Arjantin Milli Takımı'nın, Lionel Messi'siz bir geleceğe hazırlanırken "bir takım olarak daha güçlü hale gelmesi" gerekeceğini belirtti.

Mac Allister şöyle devam etti: "Messi hakkındaki sözler her zaman aynıdır: minnettarlık ve onun gibi başka bir oyuncunun asla gelmeyeceğinin farkındalığı. Onunla geçirdiğimiz zamanın tadını muazzam bir şekilde çıkardık."

Ve sürdürdü: "Kazanmamıza yardımcı olduğu tüm kupalar için de ona minnettarız. Veda anının son derece duygusal bir an olacağı kesin."

Ve ekledi: "Yeni oyuncuların katılımıyla farklı bir süreç olacak. Dünyanın en iyi oyuncusunun, tüm farkı yaratan kişinin artık aramızda olmayacağını ve bir takım olarak daha güçlü hale gelmemiz gerekeceğini kavramaya başlamamız lazım. En önemli şey bu olacak."

Mac Allister, 39 yaşındaki Messi'nin bu yıl Ballon d'Or ödülünü kazanma şansları sorulduğunda büyük bir güven sergiledi.

27 yaşındaki oyuncu şunları ifade etti: "Evet, kesinlikle. Arjantinliler olarak ödülü Messi'nin kazanmasını isteriz. Olağanüstü bir Dünya Kupası turnuvası ortaya koydu ve ödülün ona verilmemesi için bir sebep göremiyorum."

Ve tamamladı: "Ayrıca, sayıların bu günlerde büyük bir rol oynamaya başladığı anlaşılır bir durum; bu geçmişte bu kadar önem taşıyan bir şey değildi, üstelik insanların tam olarak hangi temele dayanarak oy verdiğini de bilmiyorsunuz."

Ve devam etti: "Ancak yarışa aday olan her oyuncu harika bir futbolcu ve ödüle yaklaşan herkes bunu hak ediyor. Hepimiz biliyoruz ki Leo, takımı her zaman bireysel başarıların önünde tutar, dolayısıyla bu onun için büyük bir sorun teşkil etmeyecek."

Messi, Arjantin Milli Takımı'ndan tarihi gol kralı ve uluslararası maçlara en çok katılan oyuncu olarak ayrılıyor; Arjantin ile 207 maçta 125 gol kaydetti.

Mac Allister, uluslararası ara döneminin sona ermesinin ardından, 11 Ekim'de Anfield'da Manchester City ile yapılacak karşılaşmada Liverpool ile yeniden forma giyecek.



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