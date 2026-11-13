Alexis Mac Allister'ın Anfield'daki geleceği, babasının sözleşme görüşmelerinin mevcut durumuna ilişkin açıklamalarının ardından gündeme geldi. Arjantinli millî oyuncu, orta sahanın temel taşlarından biri olmasına rağmen sözleşmesini uzatmak için kulüp yönetimiyle henüz resmî görüşmelere başlamadı.

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Anfield'da sözleşme görüşmeleri henüz başlamadı

Mac Allister, Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool orta sahasının kilit parçalarından biri olmayı sürdürüyor, ancak Merseyside'daki uzun vadeli geleceği belirsizleşmeye başladı. 2023'te Brighton'dan kulübe katılan 27 yaşındaki oyuncu, 2024-25 sezonunda Premier League şampiyonluğuna ulaşan takımın önemli isimlerinden biriydi.

Alexis Mac Allister'ın babası Carlos, mevcut duruma ilişkin konuşurken teknik direktör ve yönetim kadrosundaki son değişikliklerin görüşmelerde henüz ilerleme kaydedilmemesinde rol oynadığını belirtti.

Carlos, ESPN'e verdiği röportajda, “Alexis Mac Allister'ın sözleşmesinin bitmesine hâlâ 20 ay var. Liverpool'un sportif direktörü de teknik direktörü de değişti. Durum hâlâ değerlendiriliyor ve yıl bitmeden yeni gelişmeler olabilir” dedi.

Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu için kritik süreç

Mac Allister, bu sezon Iraola'nın takımının kilit isimlerinden biri olarak kalitesini kanıtladı. Premier League'deki her maça ilk 11'de başladı ve bir gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde ise üç kez fileleri havalandırdı.

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Carlos, “Sözleşme yenileme görüşmelerine henüz başlamadık. Her şey yolunda giderse sözleşmesini yeniler; gitmezse de sorun değil, pek çok oyuncu gibi kendi yoluna gider. Copa America ve Dünya Kupası'nı kazanmış, son [Dünya Kupası'nda] ikinci olmuş genç bir oyuncu. Turnuva boyunca en fazla koşan Arjantinli oyuncuydu. Kariyerini üst düzey takımlarda sürdürmesini sağlayacak çok sayıda rekoru ve başarısı var. Liverpool'da oynayıp aynı seviyede kalmayı hedeflediğinizde, dünyada oynayabileceğiniz yalnızca altı ya da yedi takım olduğunu bilirsiniz” diye ekledi.

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Öncelik Avrupa'da kalmak

Güney Amerika'ya dönme ihtimali cazip olsa da Carlos Mac Allister, oğlunun yakın geleceğinin Avrupa futbolunda olduğunu vurguladı. Orta saha oyuncusu, Liverpool'a katıldığından bu yana 166 maçta forma giydi; 24 gol atıp 21 asist yaptı.

“Bugün herhangi bir Arjantin kulübünün Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez veya Julian Alvarez'in gelecek yıl Arjantin futbolunda oynayabileceğini düşündüğüne inanmıyorum. Alexis, geleceğinin hâlâ Avrupa'da olduğunun farkında; henüz 27 yaşına girdi” diyerek sözlerine açıklık getirdi.

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Odak noktası Liverpool'un hedefleri

Sözleşme konusu henüz çözüme kavuşmamış olsa da Mac Allister cephesi, Premier League'de dördüncü, Şampiyonlar Ligi puan tablosunda ise sekizinci sırada bulunan Liverpool ile profesyonel ilişkisini sürdürmek istiyor. Liverpool, milli maç arasının ardından Anfield'da rakibi Manchester United ile oynayacağı merakla beklenen maçla sahalara dönecek.

Carlos sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün yalnızca Liverpool'dan söz ediyor ve Liverpool'a odaklanıyoruz. Bu, kulübün ve Liverpool taraftarlarının hak ettiği bir saygı meselesi. Bir kulüpteyken başka kulüpler hakkında konuşamazsınız. Bir kulüpteyseniz ona hak ettiği saygıyı ve önemi göstermelisiniz. Bugün dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Liverpool'dan söz ediyoruz. Ama hangi kulüp olursa olsun, sizi transfer eden, sizinle ilgilenen ve çok önemli bir mali yatırım yapan kulübe saygısızlık edemezsiniz. Biz her zaman Liverpool'dan, kulübü temsil etme tutkusundan ve şampiyonluk kazanma hayalinden söz ediyoruz. Hepsi bu.”