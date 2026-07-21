Zaman ilerledikçe Arjantin Milli Takımı'nın oyuncuları, Dünya Kupası finalini İspanya'ya kaybetmelerinin ardından duygularını ifade etmek için sosyal medya platformları üzerinden mesajlarını paylaşmayı sürdürdü. Bunların arasında Alexis Mac Allister de vardı; uzun bir paylaşımla taraftarlara bir teşekkür mesajı iletirken, gülüp geçenlere de kesin bir yanıt verdi.

Arjantinli orta saha oyuncusu sözlerine, yenilginin acısından bahsederek başladı ve Instagram hesabından şunları söyledi: "Çok yakındık… İşte bu yüzden acı iki katına çıkmış gibi hissettiriyor. Ama bu turnuvada yaşadıklarımızı kimse bizden alamayacak; bize hissettirdikleriniz sıradan bir şey değildi. Zorluk çektik ve engellerle karşılaştık, ama onları birlikte aştık. Lütfen bunu asla unutmayalım: Birlikte, herkesten daha güçlüyüz."

Mac Allister, hafızasında ve kalbinde sonsuza dek kazınacak anlar olduğunu vurgulayarak şunları ekledi: "2022'de halkımızla birlikte Buenos Aires sokaklarında yürüyüp ağladığımız ve Dünya Kupası madalyalarını kutladığımız o günü asla unutmayacağım gibi, bu turnuva da bize silinmeyecek iki manzara bıraktı; bunlar halkın bu takıma olan bağını yansıtıyor ve her Arjantinlinin yaralarını sarıyor."

İlk manzarayı anlatırken şöyle açıkladı: "İkincilik madalyalarımızı alır almaz Arjantinli taraftarların tribünlerde çılgınca kutlamalarla coşmasıydı; ailelerin, arkadaşların ve taraftarların varlığı, başka herhangi bir kutlamayı onların gösterdiği çabanın yanında sönük bırakıyordu." İkinci manzara ise Buenos Aires'teki karşılamaydı; şunları ekledi: "Yağmura ve soğuğa rağmen, bizi vatanlarına ve bu takıma duydukları, hiçbir şeyin eksiltemeyeceği bir sevgiyle karşıladılar. Bu ifade için beni mazur görün, ama hepiniz gerçekten delisiniz ve biz buna bayılıyoruz!"

Mac Allister, taraftarlara şoku aşmaları için bir çağrıda bulunarak şöyle dedi: "Ağlayalım, çünkü biz Arjantinliyiz ve her zaman kazanmak isteriz. Ama ağladıktan sonra ayağa kalkalım, birleşelim ve yolumuza devam edelim; çünkü bu son değil. Annem bu günlerde bana halkımın bir atasözünü hatırlattı: (İntikam için bir fırsat varsa, korkma.)"

"Tango" yıldızı açıklamasını, hem takımı destekleyen herkese hem de kuşkuya düşenlere teşekkür ederek noktaladı ve şunları söyledi: "Ailelerimize, arkadaşlarımıza, bu takımın isimsiz kahramanlarına ve iyi ve kötü günde yanımızda duran herkese ebedi minnettarlığım. Her sevgi ve destek mesajı için tüm Arjantinlilere teşekkür ederim. Ayrıca başka ülkelerden bize alaycı mesajlar gönderen ya da acımıza gülüp geçenlere de teşekkür ederim; farkında olmadan, her geçen gün Arjantinli olmaktan daha büyük bir gurur duymamızı sağlıyorsunuz."