Maçın en kötüsü seçilen Burak Yılmaz'a taraftarlardan tepki

Fransa Ligi’nde Lille evinde ağırladığı Angers ile 1-1 berabere kalarak hayal kırıklığı yarattı. 27. dakikada Djalo’nun golüyle öne geçen ev sahibi ekip, Ounahi’nin 83’teki golüne engel olamayınca bir puanla yetinmek zorunda kaldı.

Maça ilk 11’de başlayan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı oyuna 65. dakikada dahil oldu.

Burak Yılmaz’ın düşük performansını manşete taşıyan L’Equipe gazetesi, milli oyuncuya 10 üzerinden 2 ile en düşük puanı verdi.

Gazetenin yorumunda Burak Yılmaz için, "Petkovic'i geçemedi. Yılmaz dün akşam istediklerini yapamadı” ifadesi kullanıldı.

Dört şut denemesinde iki isabet bulan Burak Yılmaz, girdiği dokuz ikili mücadelenin yalnızca birini kazanabildi. Deneyimli golcü, çıktığı beş hava topunda da sadece bir kez topu takımına kazandırabildi.

Taraftarlar memnun değil

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı’nın sergilediği futbol, sosyal medyada Lille taraftarlarının tepkisini çekti.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımın altında görüşlerini bildiren taraftarlardan biri, "Yusuf Yazıcı'yı bir ada Lille formasıyla görmek istemiyorum! Çok kötü. Kendini süper sanıyor ama çok kötü” yorumunu yaptı.

Başka bir taraftar ise Burak Yılmaz hakkında; "Onun olmadığı maçlarda galip geliyoruz. Yusuf gibi o da çok kötü. Geçtiğimiz sezonki performansı nedeniyle eleştirmek doğru olmasa da artık biraz hareketlenmeli” sözlerini kullandı.

Bir diğer mesajda ise Türk yıldızların formsuzluğuna ve Zeki Çelik’in sağ kanattaki savunma performansına tepki vardı.

“Türklerin performansı bu sezon çok kötü. Golü sağ kanattan yedik, Burak ise büyüsünü kaybetmiş durumda.”

Bir taraftar da, Burak Yılmaz’ın yedek kalması gerektiğini belirtti.

“Lafı gevelemeden söyleyeceğim, Burak Yılmaz maça yedekte başlamalı. Düştüğü ofsaytlar, sahadaki tavrı, kaçırdığı goller... Durum çok ciddi.”

Geçen sezon PSG’yi geride bırakarak lig şampiyonluğuna ulaşan Lille, bu sezon 13 maç sonunda 16 puanla 12. sırada yer alıyor.