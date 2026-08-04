Leipzig'in eski Alman teknik direktörü, önümüzdeki dönemde takımın başına vatandaşı Matthias Jaissle'nin yerine geçmesi için aldığı cazip teklifin ardından, Suudi Al Ahli'ye yeni bir şok yaşattı.

Jaissle, geçtiğimiz perşembe günü İngiliz Newcastle United kulübünün sorumluluğunu üstlenmek için Al Ahli'nin teknik direktörlük görevinden istifasını sunmuştu ve "Er-Raki" şimdiye kadar yeni bir teknik direktörle anlaşmayı başaramadı.

Basında daha önce çıkan haberlerde, Al Ahli'nin Jaissle'nin yerine önümüzdeki sezon takımın başına geçmesi için Leipzig'in eski teknik direktörü Alman Ole Werner ile iletişime geçtiği belirtilmişti.

Ancak Suudi "Şarku'l Avsat" gazetesi, Alman "Bild"e dayandırarak, Werner'in Suudi kulübünden aldığı cazip mali teklife rağmen önümüzdeki sezon Al Ahli'nin teknik direktörlüğünü üstlenme fikrini reddettiğini aktardı.

"Er-Raki", Alman teknik direktöre yıllık yaklaşık 11 milyon euro almasını teklif etmişti; bu da Leipzig'de aldığı ve yıllık yaklaşık 3,7 milyon euro olan maaşın 3 katına denk geliyor.

Ancak Werner, özellikle Leipzig'in teknik direktörlüğünden ayrıldığı beklenmedik biçim nedeniyle, şu an için teknik direktörlükten uzak bir mola vermeyi tercih etti; zira Malezya'da yaz tatilini geçirirken haberi olmadan görevine son verilmişti.

Alman teknik direktör, başta İspanyol Xavi Hernandez ve Marcelino olmak üzere birçok diğer teknik direktörün ardından, Al Ahli'nin önümüzdeki sezon takımın başına geçmesi için anlaşmayı başaramadığı en son isim olarak kabul ediliyor.

"Er-Raki" yönetimi, özellikle Al Ahli'nin birden fazla yerel ve kıtasal turnuvada yer alacağı sezonun başlamasının yaklaşmasıyla birlikte, takımın son hazırlıklarına önderlik edebilmesi için teknik direktör dosyasını mümkün olan en kısa sürede kapatmaya çalışıyor.

Al Ahli, yeni sezona resmî olarak, Suudi Roshn Ligi'nin ilk haftasında Diriyah ile karşılaşacağı 13 Ağustos günü başlıyor.

Al Ahli'nin, 2016 yılından bu yana kasasında bulunmayan Suudi Ligi şampiyonluğunu kazanmanın yanı sıra son iki sezon üst üste kazandığı AFC Elit Şampiyonlar Ligi unvanını da korumanın peşinde olduğu belirtiliyor.