Maaşının 10 katından fazla: Infantino, Dünya Kupası'nın özelleştirilmesi projesini hayata geçirirse ne kadar kazanacak?

Basında yer alan haberler, Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'nın başkanı Gianni Infantino'nun, başta Dünya Kupası olmak üzere FIFA turnuvalarını yönetecek yeni bir ticari şirket kurulmasına yönelik tartışmalı projesinin onaylanması halinde, yüklü bir maaşla üst düzey bir yönetici pozisyonunu üstlenebileceğini ortaya koydu.

"The Times" gazetesinin haberine göre FIFA, önümüzdeki ekim ayına kadar FIFA Forward Enterprise (FFE) projesi için yaklaşık 3,1 milyar sterlin özel finansman sağlamaya çalışıyor. Amerikan bankası JP Morgan ise projeye danışmanlık sıfatıyla katılıyor.

Gazete, Thrive Eternal yatırım fonunun yeni şirketin yüzde 20'sini satın almak için en güçlü aday olduğunu belirtti. Fonun icra kurulu başkanı Joshua Kushner'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in kardeşi olduğu da biliniyor.

Haberde, Infantino'nun FIFA başkanlığı görevi sona erdikten sonra yeni şirketin komiseri ya da icra kurulu başkanı görevini üstlenebileceği, karşılığında ise mevcut maaşının 10 katından fazla olan yıllık 47 milyon sterlinlik bir maaş alacağı belirtildi.

FIFA'nın resmi mali açıklamalarına göre Infantino şu anda yıllık 4,46 milyon sterlin alıyor. Bu tutar, 2,45 milyon sterlinlik bir temel maaşın yanı sıra 2,08 milyon sterlinlik performans primlerini içeriyor.

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Projeye geniş çaplı muhalefet

FIFA'nın projesi, birçok kıta federasyonundan gelen yükselen muhalefetle karşı karşıya. Avrupa Futbol Federasyonu UEFA, öneriyi kesin bir dille reddettiğini açıklayarak, projenin hayata geçmesi halinde Dünya Kupası dahil tüm FIFA turnuvalarını boykot edebileceği tehdidinde bulundu.

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Federasyonu CONCACAF ile Asya Futbol Konfederasyonu da planı reddettiklerini açıkladı ve planın üye federasyonlarla yeterli istişare yapılmadan ortaya konma biçimini eleştirdi.

UEFA açıklamasında, turnuvalarının mülkiyetini özel sektör yatırımcılarına açma projesi devam ettiği sürece milli takımlarının FIFA'nın düzenlediği hiçbir turnuvaya katılmayacağını vurguladı; önerinin tamamen geri çekilmesini ve gelecekte tekrarlanmayacağına dair bağlayıcı güvenceler verilmesini talep etti.

FIFA: Kimse futbolu satmıyor

Buna karşılık FIFA, projenin futbolun satılması ya da turnuvaları üzerindeki kontrolün terk edilmesi anlamına gelmediğini vurgulayarak tutumunu korudu.

Uluslararası federasyon resmi açıklamasında, tüm üye federasyonlarla açık ve demokratik istişareler yürütmeye bağlı olduğunu belirtti ve istişare sürecinin "gerçek dışı medya haberleri" nedeniyle etkilendiğine dikkat çekti.

FIFA ayrıca FFE projesinin, milli federasyonlara futbolun ticari değerinden yararlanmaları için daha büyük bir fırsat sunmayı amaçladığını, bunun "oyunun ruhu ya da FIFA'nın yönetişimi pahasına olmayacağını" vurgulayarak ekledi.

Açıklamada, "Kimse futbolu satmıyor" ifadesi vurgulanırken, toplam 211 üye federasyonun tamamının, uluslararası federasyon içindeki demokratik ilkelere uygun olarak öneriyi inceleme ve oylama hakkına sahip olacağı belirtildi.