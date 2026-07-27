İspanyol "AS" gazetesi, Real Madrid'in önümüzdeki dönemde Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ın sözleşmesini yenilemeye güçlü bir şekilde yöneldiğini ortaya çıkardı. Bu adım, kraliyet takımı yönetiminin sahada ve saha dışında en önemli yıldızlarından birini elinde tutma isteğini yansıtıyor; özellikle de Brezilyalı oyuncu, kulübün şu anda yaklaşık yüzde 50'sine sahip olduğu imaj haklarından büyük bir kâr kaynağı haline geldikten sonra. Kraliyet takımına yakın kaynaklara göre bu durum, onun "kendi maaşını kendisinin ödemesi" anlamına geliyor.

Vinicius'un kariyerini yöneten ajans Roc Nation Sports Brasil'in CEO'su Frederico Pena'ya göre, "Fini'nin imajıyla ilgilenen markaların sayısı sürekli artıyor". Pena, Brezilyalı oyuncunun "genç yaşına rağmen dünyanın en büyük kulübünde ve en önemli milli takımda temel bir oyuncu olduğunu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki kez şampiyon ve yıldız olarak taçlandığını, azim ve sportif başarıda örnek alınacak bir isim olduğunu" vurguladı.

Başarılı bir yatırım

Real Madrid, 2017 yazında Brezilyalı Flamengo'dan 45 milyon euro karşılığında kulübe katılan Vinicius'un geleceğini güvence altına almaya çalışıyor. Bu transfer, yakın hafızanın en başarılı transfer anlaşmalarından biri olarak kabul ediliyor; nitekim 25 yaşındaki Brezilyalı, kraliyet takımıyla 375 maça çıktı, bu maçlarda 128 gol kaydetti ve 85 asist yaptı; ayrıca son iki UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının kazanılmasında da kilit bir rol üstlendi.

Ancak "AS"e göre Real Madrid'i Vinicius'un sözleşmesini yenilemeye iten şey yalnızca sportif başarılarıyla sınırlı değil, aynı zamanda son derece önemli olan ticari ve pazarlama boyutuna da uzanıyor. Brezilya milli takımının yıldızı, Real Madrid'de kilit bir figür ve kulübün 2022'deki sözleşme yenilemesinin ardından şu anda yaklaşık yüzde 50'sine sahip olduğu imaj haklarından büyük bir kâr kaynağı haline geldi.

16 sponsor ve 100 milyon izlenme

Vinicius, kendisini son Dünya Kupası'nda en fazla sponsora sahip futbolculardan biri yapan olağanüstü bir pazarlama gücüne sahip. Sponsor sayısı 16'ya ulaşarak, 20 sponsora sahip olan Neymar'ın ardından ikinci sırada yer aldı. Üstelik forvetle bağlantılı markaların çoğu büyük şirketler veya çok uluslu şirketler.

Brezilya milli takımına katılmasından bu yana Vinicius, bazı markaları için tanıtım içerikleri paylaştı ve bunlar 100 milyondan fazla izlenme topladı. Bu, Brezilyalı oyuncunun sahip olduğu muazzam pazarlama gücünün açık bir göstergesi ve bu da Real Madrid'in sözleşmesini yenileme ve geleceğini kulüple güvence altına alma isteğinin başlıca nedenlerinden biri.

Devasa bir organizasyon yapısı: Vinicius başlı başına bir "şirket"

Pena, Vinicius'un mesleki çıkarlarının yönetilme biçimi göz önüne alındığında, artık şirketlerin konumuna denk bir konuma ulaştığını açıkladı ve şunları ekledi: "Bir CEO, bir mali müdür ve her şeyi denetleyen idari, hukuki, ticari, pazarlama ve iletişim departmanlarını içeren bir organizasyon yapısı var. Birçok sponsoru kapsayan onlarca girişim ve buna ek olarak, çocuklar ve gençler için yenilikçi öğretim yöntemlerinde artık dünya çapında öncü olan enstitüsü etrafında şekillenen sosyal faaliyetler mevcut."

Bu devasa organizasyon yapısı ve Vinicius'un imaj haklarından elde ettiği büyük mali gelir, Real Madrid'i sözleşmesini yenilemeye iten başlıca nedenlerden biri; özellikle de kulübün bu hakların yaklaşık yarısına sahip olması, oyuncunun kraliyet takımıyla devam etmesinin uzun vadede başarılı bir mali yatırım anlamına geldiğini gösteriyor.

Irkçılıkla mücadele: markaya katma değer

Bazı uzmanlara göre, Vinicius'un ırkçılıkla mücadeledeki her zaman son derece hassas ve güçlü olan tutumları ve eylemleri, onu şirketler için resmi bir sözcü olarak da daha cazip kılıyor. Bu da pazarlama değerini artırıyor ve onu hem bir oyuncu hem de bir ticari sembol olarak Real Madrid için daha cazip hale getiriyor.

Böylece "AS"in ortaya çıkardığına göre, Vinicius'un Real Madrid ile sözleşme yenilemesi artık yalnızca bir zaman meselesi gibi görünüyor. Bu adım, kraliyet kulübünün, sahada ve saha dışında her açıdan başarılı bir yatırıma dönüşen en önemli sportif ve ticari yıldızlarından birini elinde tutma isteğini yansıtıyor.