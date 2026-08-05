Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Maaşından kurtuldu: Al Nassr, Wesley'i yeniden kiraladığını açıkladı

Transfers
Al Nassr FC
Cruzeiro
Wesley
Premier Lig
Suudi Arabistan
Brezilya

Brezilyalı oyuncu, Al Nassr'dan ayrılan son isim oldu

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Brezilyalı futbolcusu Wesley Teixeira'nın bu yaz transfer döneminde yeni bir kiralık macera için takımdan ayrıldığını açıkladı.

Al Nassr, resmi "X" hesabından paylaştığı bir gönderiyle, Wesley'in Brezilya kulübü Cruzeiro'ya gelecek sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Suudi Arabistan gazetesi "Al Riyadiyah"ın daha önce ortaya koyduğuna göre, kiralık sözleşmesi Cruzeiro'nun gelecek sezon sonunda Brezilyalı futbolcuyu tamamen kadrosuna katmasına izin vermiyor.

Aynı gazetenin ortaya koyduğuna göre Al Nassr, Wesley'in maaşının yalnızca beşte birini ödeyecek; bu maaşın yüzde 80'ini ise Brezilya kulübü karşılayacak.

Bu kiralık, Wesley'in üst üste ikinci kez takımdan ayrılışı oldu. Geçen sezonun ikinci yarısında Real Sociedad'a kiralanmış, ancak yalnızca 5 maçta forma giymiş ve bu süreçte gol atamamış ya da asist yapamamıştı.

Brezilya Kupası
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
Chapecoense AF crest
Chapecoense AF
CHA
Premier Lig
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

21 yaşındaki oyuncu, 2024 yazında Brezilya kulübü Corinthians'tan Al Nassr'a transfer olduğundan bu yana ilk 11'de yer edinmeyi başaramadı.

O tarihten bu yana Wesley, Suudi Arabistan takımıyla çeşitli kulvarlarda 40 maça çıktı; bu maçlarda 5 gol atmayı başarırken 5 de asist yaptı.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin