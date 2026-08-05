Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Brezilyalı futbolcusu Wesley Teixeira'nın bu yaz transfer döneminde yeni bir kiralık macera için takımdan ayrıldığını açıkladı.

Al Nassr, resmi "X" hesabından paylaştığı bir gönderiyle, Wesley'in Brezilya kulübü Cruzeiro'ya gelecek sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Suudi Arabistan gazetesi "Al Riyadiyah"ın daha önce ortaya koyduğuna göre, kiralık sözleşmesi Cruzeiro'nun gelecek sezon sonunda Brezilyalı futbolcuyu tamamen kadrosuna katmasına izin vermiyor.

Aynı gazetenin ortaya koyduğuna göre Al Nassr, Wesley'in maaşının yalnızca beşte birini ödeyecek; bu maaşın yüzde 80'ini ise Brezilya kulübü karşılayacak.

Bu kiralık, Wesley'in üst üste ikinci kez takımdan ayrılışı oldu. Geçen sezonun ikinci yarısında Real Sociedad'a kiralanmış, ancak yalnızca 5 maçta forma giymiş ve bu süreçte gol atamamış ya da asist yapamamıştı.

21 yaşındaki oyuncu, 2024 yazında Brezilya kulübü Corinthians'tan Al Nassr'a transfer olduğundan bu yana ilk 11'de yer edinmeyi başaramadı.

O tarihten bu yana Wesley, Suudi Arabistan takımıyla çeşitli kulvarlarda 40 maça çıktı; bu maçlarda 5 gol atmayı başarırken 5 de asist yaptı.