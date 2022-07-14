Fransız yıldız, 'feda' diyerek Barça'daki kalış süresini 2024'e kadar uzattı ve geleceği hakkındaki spekülasyonları sona erdirdi.

Barcelona, ​​Ousmane Dembele'yi 2024'e kadar Camp Nou'da tutacak iki yıllık sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Dembele'nin menajeri ve Katalan kulübü, geçen hafta kanat oyuncusunun kalış süresini uzatmak için bir anlaşmaya vardı ve bu anlaşma artık resmiyet kazandı.

Dembele'nin Barcelona ile önceki kontratı 30 Haziran'da sona ermişti ve Dünya Kupası sahibi oyuncu serbest duruma düşmüştü. Ancak Xavi, Dembele ile sözleşme imzalanması için uğraş verdi.

Dembele'nin yeni Barcelona sözleşmesinin şartları neler?

Fransız, önümüzdeki iki yıl için Barça'ya yeniden imza attı ve yeni sözleşmesi 30 Haziran 2024'e kadar sona ermeyecek.

Forvet ayrıca maaşının yüzde 40 oranında azaltıldığı bildirilen büyük bir maaş kesintisini de kabul etti.

Ancak, önümüzdeki iki sezondaki performansına yönelik bonuslar anlaşmaya dahil edildi. Dembele, tüm bonusları hak ettiği takdirde yılda yaklaşık 10 milyon euro maaş alacak.

Hangi takımlar Dembele'yi kaçırdı?

Serbest oyuncu olduktan sonra Dembele'ye imza attırmak için mücadele eden bir dizi kulüp vardı.

Chelsea'nin, Thomas Tuchel'in Borussia Dortmund'da onunla çalıştığı için kanat oyuncusunu getirmek isteyenler arasında olduğu bildirildi. Ancak Raheem Sterling, öncelik listesinde Dembele'nin üzerindeydi ve Maviler, Manchester City'nin yıldızını kadroya katınca Dembele'ye ilgileri azaldı.

Paris Saint-Germain de Dembele'yi Parc des Princes'e götürmek için can atıyordu. Bununla birlikte gol kralı Robert Lewandowski'yi Barça'ya kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya olan Alman devi Bayern Münih de oyuncuya büyük bir ilgi gösteriyordu.

2022-23'te Dembele'nin Barcelona'daki rolü ne olacak?

Dembele, 2021-22 sezonunda Barcelona formasıyla çıktığı 21 lig maçında bir gol atmayı ve 13 asist yapmayı başardı.

Xavi'nin güvenmeyi sevdiği oyunculardan biri. Ancak forma için Ansu Fati, Ferran Torres ve yakın zamanda takıma katılan Raphinha ile zorlu bir rekabetle karşı karşıya kalacak.

Xavi, onu geçen sezon öncelikle sağ kanat oyuncusu olarak kullandı. Şimdi ise sağ kanatta yine Dembele'yi mi yoksa Raphinha'yı oynatacağını göreceğiz.

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