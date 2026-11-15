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Orta saha oyuncusu Ibrahim Maza'nın Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen ile sözleşmesini süresinden önce uzatması bekleniyor.

Gazete Bild'in haberine göre, kulüp temsilcileri ile Maza'nın tarafı arasında birkaç tur görüşme yapıldı ve 20 yaşındaki oyuncuya yazılı bir teklif sunuldu. Haberde, Maza'nın imzayı artık "kısa sürede atabileceği" ve anlaşmanın Noel'den önce tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Maza'nın Bayer ile mevcut sözleşmesi 2030'a kadar sürüyor. Yeni sözleşmenin 2031'e kadar geçerli olması ve üstün teknik becerilere sahip oyuncunun kaydettiği gelişimi karşılıksız bırakmaması bekleniyor. Buna göre yıllık 2,5 milyon avro olan maaşı yaklaşık dört milyon avroya çıkacak. Maza'nın ayrıca dört milyon avroluk imza bonusu alması da bekleniyor.

Leverkusen açısından önemli nokta ise sözleşmede yine serbest kalma maddesinin bulunmayacak olması. Böylece kulüp, gelecekteki olası transfer görüşmelerinde güçlü pazarlık konumunu koruyacak.

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Ibrahim Maza ne zamandan beri Bayer Leverkusen'de oynuyor?

Maza, 2025'te ikinci lig ekibi Hertha BSC'den 12 milyon avro bonservis bedeliyle Bayer'e transfer oldu. Burada büyük gelişim gösterdi ve yeni teknik direktör Carles Martinez yönetiminde çoktan takımın değişmez ve kilit oyuncularından biri haline geldi. Maza, bu sezon çıktığı 14 maçta sekiz gole katkı sağladı: dört gol ve dört asist.

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Bu performansı yurt dışındaki tanınmış kulüplerin de dikkatinden kaçmadı. Manchester City ve FC Barcelona'nın da aralarında bulunduğu kulüplerin onu izlediği belirtiliyor. Ayrıca son haftalarda Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'nin Maza'yı kışın transfer etmeyi düşündüğüne dair söylentiler çıktı. Fransız ekibi, ağır sakatlık geçiren Khvicha Kvaratskhelia'nın yerine bir oyuncu arıyor.

Getty Images

Bu iddialara ilişkin Maza, Ballon d'Or ödül töreni sırasında RTL ve Sky'a şunları söyledi: "Böyle büyük bir kulüpte bir gün oynayabilmek elbette büyük bir hayal olurdu. Sanırım Paris'in ne kadar büyük bir kulüp olduğunu hepimiz biliyoruz. Real, Barça ve Arsenal ile birlikte dünyanın en iyi kulüpleri arasında. Böyle bir kulüpte oynayabilmek için yalnızca ben değil, pek çok futbolcu çalışıyor."

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Cezayir A Millî Takımı oyuncusu, "Bir gün mutlaka Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum. Bu elbette hedeflerimden biri. Hayalim de bir gün dünyanın en iyileri arasında yer almak ve Ballon d'Or'u kazanmak. Bunun için çalışıyorum" diye ekledi. Maza, Leverkusen'in eski yıldızı Florian Wirtz (Liverpool FC) ile kıyaslanmaktan ise gurur duyuyor. "Buna daha çok olumlu bakıyorum. Elbette. Çoğu kişinin söylediği gibi, Flo Wirtz'e benzer özelliklerimin olması güzel. Flo gibi dünya çapında bir oyuncu için 'Onda ondan bir şeyler var' denmesi elbette hoş bir şey."