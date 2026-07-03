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Girona FC v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

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Maaş krizinin çözülmesinin ardından… Ter Stegen, yeni kulübüne bir adım uzaklıkta

M. ter Stegen
Barcelona
Ajax
La Liga
Eredivisie
Almanya
İspanya
Hollanda

Geri sayım başladı… Ter Stegen, Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanıyor

Alman kaleci Marc-André ter Stegen, bir süredir müzakereleri engelleyen en büyük engel olan, oyuncunun yıllık 20 milyon avroluk maaşının nasıl bölüşüleceği konusundaki anlaşmazlığın çözülmesinin ardından, Ajax Amsterdam’a transfer olmanın eşiğine geldi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano’ya göre, Barcelona, Alman kalecinin temsilcileriyle Ter Stegen’in 2027 Haziran sonuna kadar bir sezonluk kiralık olarak Ajax’a transferi konusunda ön anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, kiralama süresi boyunca kalecinin yıllık maaşının büyük bir kısmı Hollandalı kulüp tarafından karşılanacak.

"Sky Sports" ise kiralama sözleşmesinde Ajax'a kesin satın alma hakkı tanıyan bir madde bulunmayacağını belirtti. Taraflar arasında sadece son rötuşların yapılması ve küçük ayrıntıların görüşülmesi kalmışken, beklenmedik bir engel çıkmazsa, Alman kaleci önümüzdeki hafta yapılacak resmi duyuruya hazırlık olarak Hollanda'nın başkentinde rutin sağlık kontrollerinden geçecek.

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Teknik faktör, anlaşmanın tamamlanmasında merkezi bir rol oynadı; özellikle de İspanyol teknik direktör Michel’in Ajax’ın teknik kadrosunun başında olması. Aynı senaryo geçen sezon da tekrarlanmıştı; o dönemde Michel, Ter Stegen’in Girona’ya kiralandığı süre boyunca onun antrenörlüğünü yapmıştı.

İspanyol teknik direktör, Alman kaleciyi Hollanda’daki yeni projesine yeniden dahil etmekte ısrar etti ve ona mutlak bir şekilde ilk kaleci pozisyonunu vereceğine söz verdi; bu, Ter Stegen’in Barcelona’da tamamen yoksun kaldığı bir ayrıcalıktı.

Alman kaleci, Camp Nou’daki şansının değiştiğinin tam olarak farkında olarak bu görüşmelere girdi; genç kaleci Juan García, olağanüstü bir sezon geçirdikten sonra teknik direktör Hans Flick’in kadrosunda birinci tercih ve sarsılmaz bir dayanak haline gelmişti.

Barcelona ile sözleşmesinde iki yıl kalmasına rağmen, Ter Stegen as kaleci pozisyonunu garantilemek için transfer olmayı tercih etti. Kaleci, transferin resmi olarak açıklanmasının ardından Ajax’ın toplu antrenmanlarına katılmak üzere hemen Amsterdam’a gitmek üzere, anlaşmayı tamamlamak için halihazırda Barselona’da bulunuyor.

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