Maaş değil: Slot, Hollanda'yı çalıştırmayı reddetmesinin gerçek nedenini açıkladı

Liverpool'ün eski teknik direktörü Arne Slot, Hollanda Milli Takımı'nı çalıştırma fırsatını reddetmesinin gerçek nedenini açıkladı.

Liverpool ile bir önceki sezon Premier Lig şampiyonluğunu kazanan teknik adam, yaz aylarında Liverpool teknik direktörlüğü görevinden ayrılmasının ardından Hollanda Milli Takımı'nın başına geçmek için görüşmeler yürütüyordu; ancak yarıştan çekildi.

Hollanda Milli Takımı teknik direktörü Ronald Koeman, 2026 Dünya Kupası'nın ardından görevi bırakacaktı ve işsiz kalan Slot, birçokları için tercih edilen alternatif isimdi.

Bazı raporlar, Slot'un bu fırsatı olası maaş ve sözleşme süresi nedeniyle reddettiğini öne sürdü; ancak 47 yaşındaki teknik adam gerçek nedeni açıkladı.

Slot, Hollanda'nın "Voetbal International" gazetesine şunları söyledi: "Son birkaç haftada, özellikle de son birkaç günde, Hollanda Milli Takımı'yla ilgili çeşitli haberler ortaya çıktı ve bunlar, maaş ve sözleşme süresi de dahil olmak üzere uzun görüşmelerin ardından süreçten çekildiğimi öne sürdü."

İngiltere'nin "Daily Mail" gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Bu tahminler doğru değil. Görüşmelerde henüz o aşamaya gelmemiştik."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Kariyerimin bu döneminde, oyuncularımla her gün antrenman sahasında olmayı tercih ediyorum. Bu ise milli takımda aynı şekilde mümkün değil. Bu nedenle görüşmelere devam etmemeyi ve olası bir sözleşmenin şekli üzerine müzakerelere başlamamayı tercih ettim."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bir gün ülkemi milli takım teknik direktörü olarak temsil etmek benim için büyük bir onur olur. Ancak bu, benim için doğru zaman değildi."