Lyon'dan resmi açıklama: Juventus maçının tarihi henüz belli değil

Lyon Başkanı'nın Juventus maçının 7 Ağustos'ta oynanacağını açıklamasına rağmen, bugün Fransız kulübünden tam tersi bir açıklama geldi.

Koronavirüs salgının ardından Avrupa kupalarının nasıl devam edeceği tartışılmaya devam ediyor.

Dün RTLFoot' ta çıkan habere göre, Olympique Başkanı Jean Michel Aulas'ın ile oynayacakları maçın 7 Ağustos'ta gerçekleşeceğini söylediği iddia edilmişti.

Lyon'un bugün yaptığı açıklamaya göreyse, Aulas'ın açıklamalarının aksine Juventus maçının tarihinin henüz belirlenmediği duyuruldu.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Juventus - Lyon maçının tarihi henüz kesin olarak belirlenmemiştir. Son 16 turu maçının tarihi, Şampiyonlar Ligi'nin son aşamaları için yapılan planlamaların bir parçası olarak düşünülmeli. Maçın ne zaman oynanacağı ise kısa süre içinde UEFA tarafından duyurulacaktır."

İki takım arasında 'da oynanan ilk maçı Lyon 1-0 kazanmıştı.