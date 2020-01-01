Lyon'dan resmi açıklama: Juventus maçının tarihi henüz belli değil
Koronavirüs salgının ardından Avrupa kupalarının nasıl devam edeceği tartışılmaya devam ediyor.
Dün RTLFoot' ta çıkan habere göre, Olympique Lyon Başkanı Jean Michel Aulas'ın Juventus ile oynayacakları maçın 7 Ağustos'ta gerçekleşeceğini söylediği iddia edilmişti.
Lyon'un bugün yaptığı açıklamaya göreyse, Aulas'ın açıklamalarının aksine Juventus maçının tarihinin henüz belirlenmediği duyuruldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Juventus - Lyon maçının tarihi henüz kesin olarak belirlenmemiştir. Son 16 turu maçının tarihi, Şampiyonlar Ligi'nin son aşamaları için yapılan planlamaların bir parçası olarak düşünülmeli. Maçın ne zaman oynanacağı ise kısa süre içinde UEFA tarafından duyurulacaktır."
İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk maçı Lyon 1-0 kazanmıştı.