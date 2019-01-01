Lyon - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Fransa'nın Lyon ve Rusya'nın Zenit takımları karşılaşıyor.
Ligue 1'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puan toplayan Lyon bu karşılaşmalarda 12 gol atıp 4 gol yedi.
Sergei Semak'ın çalıştırdığı Zenit ise ligde oynadığı 9 maç sonunda topladığı 20 puanla Krasnodar'ın ardından averajla ikinci sırada yer alıyor.
İki takım 2015-16 sezonunda Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda karşılaşmış ve iki maç da Rus ekibi Zenit'in üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
Lyon - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta?
Lyon ve Zenit'i karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu karşılaşması 17 Eylül Salı günü oynanacak ve TSİ 19:55'te başlayacak.
Lyon - Zenit maçı hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi Grubu'ndaki Lyon - Zenit karşılaşması beIN SPORTS 2 kanalından naklen yayınlanacak.
İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.
Lyon - Zenit maçının İddaa oranları
İddaa bu maçta Lyon'un galibiyetine 1.55 oran veriyor.
Beraberliğin oranı 3.20 olarak belirlenmiş.
Konuk ekip Zenit'in galibiyetine verilen oran ise 4.25.
Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.