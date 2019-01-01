Lyon - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında Lyon ve Zenit karşı karşıya geliyor.

Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında 'nın ve 'nın takımları karşılaşıyor.

'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puan toplayan Lyon bu karşılaşmalarda 12 gol atıp 4 gol yedi.

Sergei Semak'ın çalıştırdığı Zenit ise ligde oynadığı 9 maç sonunda topladığı 20 puanla Krasnodar'ın ardından averajla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım 2015-16 sezonunda Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda karşılaşmış ve iki maç da Rus ekibi Zenit'in üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Lyon - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta?

Lyon ve Zenit'i karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu karşılaşması 17 Eylül Salı günü oynanacak ve TSİ 19:55'te başlayacak.

Lyon - Zenit maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Grubu'ndaki Lyon - Zenit karşılaşması beIN SPORTS 2 kanalından naklen yayınlanacak.

İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.

Lyon - Zenit maçının İddaa oranları

İddaa bu maçta Lyon'un galibiyetine 1.55 oran veriyor.

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Beraberliğin oranı 3.20 olarak belirlenmiş.

Konuk ekip Zenit'in galibiyetine verilen oran ise 4.25.

Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.