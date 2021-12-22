Lyon teknik direktörü Peter Bosz'a göre Covid-19 tribünlerde şiddeti arttırdı

Fransa'da 2021/22 sezonuna şu ana kadar taraftarların sebep olduğu şiddet olayları damga vuruyor.

Altı aydır bir türlü çözüm bulunamayan olayların son bulması için yapılan çalışmalara hükümet yetkilileri ve bakanlar da katılmıştı.

Nice-Marsilya ve Lyon-Marsilya maçlarında yaşanan çirkin görüntülerin ardından geçen hafta Paris FC ile Lyon arasında oynanan kupa maçı tamamlanamamıştı.

Fransa Kupası'nda Paris FC'nin Lyon'u konuk ettiği maçın devre arasında iki takım taraftarları arasında çıkan çatışma ve ardından seyircilerin sahaya girmesi, maçın tatil edilmesine neden oldu.

Groupama Stadı'nda Dimitri Payet'e atılan şişe nedeniyle ceza alan Lyon kulübü kendini bir kez daha olayların merkezinde buldu.

Hollanda örneği verdi

Ligde oynayacakları Metz maçı öncesinde konuşan Peter Bosz, bu sezon artan tribün olaylarının Fransa'ya özgü olmadığını söyleyerek Hollanda'yı işaret etti.

Bosz'a göre, covid-19'un yarattığı buhran ve pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar tribünlerdeki artan şiddet eğiliminin bir numaralı sebebi.

Ne söyledi?

"Oyuncular için psikolojik açıdan zor bir durum. Yaşananlar nedeniyle çok üzgünüz. Herkes oyuncuların bunda bir rolü olmadığının farkında. Maç yine yarıda kaldı ve başladığımız yere döndük, bu hiç iyi değil."

"Metz maçından ya da futboldan konuşmak yerine bu olaylardan bahsetmemiz hoş değil. Ne yazık ki, şartlar bunu gerektiriyor. Maçın nasıl devam edeceğini bilmiyoruz. Fransa Kupası'ndaki maçımızın ne zaman oynanacağını bilmiyoruz. Bunları bir kenara bırakırsak, yaşananlar hem Lyon için, hem de Fransız futbolu için olumsuz."

"Pandemi başladığından beri insanlar değişti. Hollanda'da taraftarlar eskiden böyle değildi, ama orada da daha önce görmediğim olaylar yaşanıyor. Burada geçirdiğim beş ayda Fransa da aynı şekildeydi. Sadece Lyon'dan bahsetmiyorum, birçok stadyumda daha önce şahit olmadığım şeyler gördüm. Umarım artık bunlar yaşanmaz."

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