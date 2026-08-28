Lyon, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Lyon'daki Groupama Stadyumu'nda Rennes'i konuk edecek.

Taraflar arasında Mayıs 2026'da oynanan son karşılaşmada Lyon, sahasında Rennes'i 4-2 mağlup etmişti. Stade Rennais, deplasmanda bu kez işleri tersine çevirmeyi ve tarihsel olarak büyük rekabete sahne olan bu eşleşmede üstünlüğü yeniden ele geçirmeyi hedefleyecek.

GOAL, Lyon - Rennes maçının biletleriyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve fiyatlarını sizin için derledi.

Lyon - Rennes Ligue 1 maçı ne zaman, saat kaçta?

Lyon - Rennes karşılaşması, Lyon'daki Groupama Stadyumu'nda oynanacak. Başlama saati ise aşağıdaki maç detaylarında teyit edildiği şekilde belirlendi.

1. Lig - Hafta 5 19 Eyl 2026 - 11:00 Groupama Stadium

Lyon - Rennes Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Lyon - Rennes Ligue 1 maçı için biletleri birkaç ana seçenek üzerinden satın alabilirsiniz:

Resmi Olympique Lyonnais bilet satış portalı: Liste fiyatı üzerinden bilet satın almanın en güvenli yolu, doğrudan resmi OL bilet satış sitesi olan billetterie.olvallee.fr veya ol.fr üzerinden işlem yapmaktır.

Groupama Stadyumu gişesi: Maç günü olmayan günlerde veya koltuk kalması halinde başlama vuruşu öncesinde, Lyon'un Décines-Charpieu bölgesindeki Groupama Stadyumu bilet gişelerinden şahsen bilet satın alabilirsiniz.

Resmi seyahat ve ağırlama ortakları: P1 Travel gibi yetkili spor seyahat ortakları, resmi maç günü biletlerini VIP ağırlama paketleriyle birlikte sunuyor.

İkincil bilet pazarları: Ticombo gibi bilet toplayıcı platformlar, yeniden satıcılar tarafından sunulan ikincil pazar genel giriş ve VIP biletlerini listeliyor.

Lyon - Rennes Ligue 1 biletleri ne kadar?

19 Eylül 2026 Cumartesi günü Groupama Stadyumu'nda oynanacak Lyon - Stade Rennais Ligue 1 maçının bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma noktasına göre değişiklik gösteriyor:

Resmi liste fiyatlı biletler: Doğrudan Olympique Lyonnais üzerinden satılan genel giriş biletleri, standart kale arkası veya üst kat tribün koltukları için yaklaşık 15 € ile 30 € arasında değişiyor. Orta seviye uzun kenar tribünü koltukları ise genel olarak 35 € ile 75 € arasında fiyatlanıyor.

Yeniden satış ve ikincil pazarlar: Ticombo gibi yeniden satış platformlarında başlangıç fiyatları, temel koltuklar için genellikle 18 € ile 33 € civarında oluyor. İkincil pazar genelinde standart oturma yerleri, manzara ve talebe bağlı olarak ortalama 95 € ile 135 € arasında değişiyor.

Ağırlama ve VIP paketleri: Premium maç günü seçenekleri ve resmi seyahat ağırlama paketleri, bilet başına genellikle 160 € ile 250 €+ seviyesinden başlıyor.

Lyon - Rennes Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Lyon - Rennes form durumu

Lyon, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son karşılaşması, 26 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi elemesi ikinci ayak maçında Fenerbahce'ye karşı alınan 2-1'lik yenilgiydi ve bu sonuç Avrupa macerasını sona erdirdi. Lyon, bu maçtan önce Ligue 1'de Toulouse'u 2-0 mağlup etmiş, ilk maçta ise Fenerbahce ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu süreçteki en iyi sonucu Sparta Prague karşısında alınan 3-0'lık galibiyet olurken, daha önceki bir eleme maçında da Sparta Prague'a 2-1 kaybetti. Lyon bu beş maçta yedi gol attı, kalesinde altı gol gördü.

Rennes ise son beş maçında galibiyet alamadı; bir beraberlik ve dört yenilgi yaşadı. Takımın son resmi sonucu, 23 Ağustos'ta Ligue 1'de Paris Saint-Germain ile 2-2 berabere kaldığı maç oldu. Rennes, o karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarıda iki gol yedi. Sezon öncesi maçlarında Brentford'a 4-2, Sunderland'e 2-1 ve Brentford Academy'ye 2-1 kaybetti, Galatasaray ile ise 3-3 berabere kaldı. Rennes bu beş maçta dokuz gol atarken 12 gol yedi.

Lyon - Rennes: Son maçların karşılıklı performansı

Bu iki ekip arasındaki son karşılaşma 3 Mayıs 2026'da oynandı ve Lyon, Ligue 1'de Groupama Stadyumu'nda Rennes'i 4-2 yendi. Taraflar arasındaki son beş maçta Lyon açık bir üstünlük kurdu ve Rennes'in iki galibiyetine karşılık üç kez kazandı. Lyon bu karşılaşmalarda 14 gol atarken Rennes dokuz gol kaydetti. Rennes'teki Eylül 2025 tarihli maç ev sahibi ekibin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanırken, Ağustos 2024'teki daha önceki mücadele de Rennes'in 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.