Avrupa Futbol Federasyonu, Olympique Lyon karşısında oynanan rövanş maçında yaşanan olaylar ve provokasyonlar nedeniyle Fenerbahçeli ikili Mason Greenwood ve Matteo Guendouzi'ye ağır cezalar verirken, cezalar Türk ve Fransız kulüplerine de uzandı.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Avrupa Futbol Federasyonu'nun Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu oyunculara ceza verdi. Böylece ikiliden biri, 18 yıllık aranın ardından Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki maceralarının başlangıcında forma giyemeyecek. Takım bu süreçte önce Roma ile ardından Aston Villa ile karşılaşacak.

Cezalardan en çok etkilenen isim Matteo Guendouzi oldu. Maçta bulunan diğer kişilere hakaret etmesi, taraftarları tahrik etmesi ve temel davranış kurallarını ihlal etmesi nedeniyle oyuncuya 50 bin euro para cezası verildi ve Avrupa Futbol Federasyonu'na bağlı kulüp müsabakalarında katılmaya hak kazanacağı toplam dört maçtan men edildi.

Guendouzi'nin dört maçtan ikisi için verilen men cezası ise, kararın açıklandığı tarihten itibaren başlayan bir yıllık deneme süresine tabi.

Fenerbahçeli oyuncu, Türk takımının deplasmanda Olympique Lyon'u yenerek bir sonraki tura yükselmesinin ardından Fransız taraftarlarla tartışmaya girmiş ve onları tahrik etmişti.

Mason Greenwood ise 30 bin euro para cezasının yanı sıra bir maçlık tecilli men cezası aldı; yani ceza, kararın açıklandığı tarihten itibaren başlayan bir yıllık deneme süresine bağlı.

Türk kulübüne de çeşitli para cezaları kesildi: meşale kullanımı nedeniyle 30 bin euro, taraftarlar arasındaki olaylar nedeniyle 15 bin euro ve takımının genel ve temel davranış kurallarını ihlal etmesi nedeniyle 50 bin euro.

Lyon'a verilen cezalar

Birçok kırmızı çizgiyi aşan tek taraf Fenerbahçe değildi. Olympique Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira, saldırı nedeniyle beş maçlık men cezasına çarptırıldı.

Kararda şu ifadeler yer aldı: "Olympique Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira, ağır saldırı nedeniyle Avrupa Futbol Federasyonu'na bağlı kulüp müsabakalarında normal şartlarda katılacağı toplam beş maçtan men edildi. Bu maçlardan ikisi için verilen men cezası, kararın açıklandığı tarihten itibaren başlayan bir yıllık deneme süresine tabidir."

Böylece Fonseca'nın teknik ekibinin bir üyesine yönelik ceza, üç maçlık men cezasının yanı sıra iki maçlık tecilli men şeklinde uygulandı.

Fransız kulübü de para cezalarından kurtulamadı. Sahaya cisim atılması nedeniyle 48 bin euro, meşale kullanımı nedeniyle 5 bin 500 euro, taraftarlar arasındaki olaylar nedeniyle 5 bin euro ve en ağır ceza olarak genel ve temel davranış kurallarının ihlali nedeniyle 50 bin euro ödemekle cezalandırıldı.



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