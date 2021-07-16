Lyon’un genç yıldızı Houssem Aouar, Premier Lig’in büyük kulüplerinin radarında yer alıyor.

Geçtiğimiz sene adı ciddi bir şekilde Arsenal ile anılan Aouar için diğer Premier Lig devleri de devreye girdi.

ESPN’in haberine göre 23 yaşındaki oyuncuyla Arsenal’in yanı sıra Tottenham, Manchester United ve Liverpool da ilgileniyor.

Sürecin detayları

Geçen sene Arsenal’in yaptığı 40 milyon euro’luk teklifi reddeden Lyon, bu transfer döneminde yıldız oyuncuyu daha uygun bir teklif karşılığında satmaya sıcak bakıyor.

Habere göre Aouar yarışını şimdilik Arsenal ve Tottenham önce götürüyor. Yaratıcı bir orta saha oyuncusuyla anlaşmak isteyen Arsenal’in yanı sıra Tottenham da Aouar’ı transfer ederek yıldız oyuncuyla Ndombele’yi tekrar bir araya getirmeyi hedefliyor.

Liverpool da oyuncunun durumunu takip ediyor. Ancak Liverpool’un 2018 yılındaki Nabil Fekir girişiminin ardından Fransız kulübüyle pek de iyi bir ilişkisi bulunmuyor.

Manchester United da Paul Pogba’nın geleceğinin belirsizliğini korumasından ötürü oyuncuyla ilgileniyor.

Solskjaer, Paul Pogba’nın ayrılması durumunda 23 yaşındaki yıldızın Pogba’nın yerini doldurabileceğine inanıyor.

Aouar’ın kariyeri

Lyon altyapısından yetişen Aouar, 2016 yılından beri A Takım formasını giyiyor.

Fransız temsilcisinin formasını toplamda 170 kez terleten 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 32 gol 31 asistlik bir performansa imza attı.

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